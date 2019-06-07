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  السبت 3 ذی‌القعده‏ 1440

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حرب الوكالة التركية في ليبيا

السبت 3 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
حرب الوكالة التركية في ليبيا
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 الوقت- تضاعفت حساسية تركيا تجاه ليبيا، خاصة بعد انهيار حكومة عمر البشير في السودان ، والذي كان يعتبر زعيم سياسي قريب من تركيا ، ونظراً للمستقبل السياسي السوداني ، فمن غير الواضح ، أنقرة لا تريد التراجع عن منافسيها الإقليميين في ليبيا.

ليبيا تعاني من مشاكل داخلية قليلة هذه الأيام وتواجه العديد من التحديات خارج الحدود. ليس هناك شك في أن ليبيا هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه اللاعبين الأجانب في البلاد ، والتي خلقت مجالًا لتصاعد التوتر وجولات الحرب والهرب التي لا تنتهي.

لذلك ، فإن موقف دول المنطقة وحتى خارج المنطقة فيما يتعلق بليبيا ليس منخفضًا. خلال الأشهر القليلة الماضية ، كانت تركيا أكثر حساسية للتطورات في ليبيا ، حيث قامت أنقرة بنشر سفينة حربية خاصة بها على البحر المتوسط ومجاورة للمياه الساحلية في ليبيا.

كان نشر هذه السفينة الحربية ، بطبيعة الحال ، مصدر قلق للأتراك أيضًا ، لأن العديد من أفراد طاقمها البحري تعرضوا لهجوم من قبل هيئة الأركان العامة الليبية من قبل الجنرال حفتر ، على الرغم من أن وزارة الخارجية التركية أصدرت مؤخرًا بيانًا يقول فيه ستة مواطنين أتراك التي "اختطفت" من قبل قوات الجنرال خليفة حثر في ليبيا ، تم إطلاق سراحها بعد تحذير تركي من استهداف هذه الوحدة العسكرية.

على هذا الأساس ، يبدو أن المجموعة المقابلة لتركيا في ليبيا هي الآن قوات الجنرال حفتر ، الذين يطلقون على أنفسهم "الجيش الوطني الليبي". سيطر الجنرال حفتر على الأجزاء الشرقية من ليبيا في السنوات الأخيرة وبدأ سلسلة من الغزوات من العاصمة الليبية في طرابلس ، والتي كانت تحت سيطرة حكومة الأمم المتحدة في الأشهر القليلة الماضية ، وكان هذا غزو إلى طرابلس ، تم فتحه بالقرب من مياه ليبيا.

ومع ذلك ، فإن المواجهة بين حفتر وتركيا ليست كلها في ليبيا ، ولكن الصراع هو أزمة واضحة من التنافس في ليبيا. على الرغم من أن تركيا أعلنت نفسها داعمًا للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في غرب ليبيا ، إلا أن بعض الدول ، مثل الإمارات والسعودية ومصر ، تدعم قوات حفتر في شرق ليبيا. لذلك ، فإن المواجهة بين قوات حفتر وتركيا هي في الواقع جزء من المواجهة المستمرة نفسها بين الإمارات والسعودية ومصر ضد تركيا في المنطقة.

خصوم تركيا قلقون للغاية من توسع النفوذ التركي في ليبيا ويتهمون تركيا بإحياء الطموحات العثمانية في المنطقة ، وعلى النقيض من تركيا ، فإن دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من قوات حفتر في شرق ليبيا هو سبب لعدم الاستقرار ومأزق في استقرار ليبيا. كانت السنوات الماضية هدفًا للاستثمار الضخم وتصدير البضائع التركية.

وفي الوقت نفسه أهمية ليبيا لتركيا كبيرة. تقع ليبيا في المنطقة الوسطى من شمال إفريقيا ومصر والجزائر المجاورة ، وتأمل تركيا في مراقبة التطورات في الجزائر وليبيا من خلال توسيع نفوذها في ليبيا من خلال دعم الحكومة في طرابلس. كما نعلم ، لقد أصيبت تركيا بجروح بسبب التطورات في مصر بسبب الانقلاب السيسي والآن أصبح من الممكن العودة إلى شمال إفريقيا من خلال القادة الليبيين في أعين القادة الأتراك.

يشبه دعم تركيا للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ضد الحكومة التي تتخذ من مدينة تبارك مقراً لها ، كما هو الحال في سوريا ، وموقف ليبيا مشابه للوقت الذي ذهبت فيه الشاحنات التي تحمل أسلحة من تركيا إلى سوريا. في هذه الحالة ، أمر أردوغان بإخلاء تلك الشاحنات في إطار جهاز المخابرات التركي ، والآن في ليبيا ، لن يرفض أردوغان دعم دعمه العسكري من حكومة طرابلس. سوف يعزز دعم الأسلحة هذا أيضًا حصة تركيا من السوق ، والتي نمت بنسبة 14٪ هذا العام كأكبر منتج في العالم. تتمتع ليبيا أيضًا باهتمام اقتصادي خاص في تركيا في السنوات الأخيرة ، وكانت أيضًا مكانًا للمقاولين لاستخدامه في السوق التركية.

تبيع تركيا الأثاث والملابس والمنسوجات والأدوية والأحجار الكريمة والإسمنت والصلب ومواد البناء والسجاد إلى ليبيا ، التي تشتري حوالي 300 مليون دولار سنويًا من النفط الخام والذهب والمعادن. أيضا ، يستفيد السياح الليبيون من أهمية تركيا ، ويسافرون ما بين 150،000 و 200،000 ليبي سنويًا كسائح إلى تركيا.

لذلك ، تنظر تركيا إلى ليبيا كفرصة اقتصادية وسياسية. على الرغم من فشل الجماعات المدعومة من أنقرة في سوريا والتجربة المصرية المريرة لأردوغان ، لا يريد سياسيو العدالة والعدالة الأتراك رؤية هزيمة أخرى في ليبيا ، وعلى هذا الأساس بأي ثمن ، من الممكن أن الأتراك يحاولون منع تقدم وتوسيع قوات الجنرال حفتر ، الذي يعمل كلاعب بالوكالة في مصر والسعودية.

تضاعفت حساسية تركيا ليبيا ، خاصة بعد انهيار حكومة عمر بشير في السودان ، وهو زعيم سياسي قريب من تركيا ، ونظراً للمستقبل السياسي السوداني ، فإن أنقرة غير راغبة في التراجع عن منافسيها الإقليميين في ليبيا. من ناحية أخرى ، أتاح وجود القوات العسرية في هورجارد فرصة جيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لجعل البلدين أكثر سهولة في منع نفوذ أنقرة في شمال إفريقيا. بالنسبة لمثلث مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، يعد دعم قوات هورvارد خطوة حيوية لمواجهة توسع النفوذ التركي في شمال إفريقيا ، وخاصة في ليبيا ، وبالتالي القوات تحت قيادة الجنرال هوتر في ليبيا هي أكبر عقبة أمام تطور تركيا في ليبيا.

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