الإمام الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج

الوقت- أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء، ضرورة أن توفر الحكومة السعودية الأمن للحجاج ولكن لا يجب أن تجعل الأجواء أمنية.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية اليوم الأربعاء خلال استقبال مسؤولي الحج في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الحكومة السعودية ومن يتولى شؤون الحج يقع على عاتقهم مهام جسيمة فمن مهامهم توفير الامن للحجاج ويجب الحفاظ على احترامهم وكرامتهم ايضاً فهم ضيوف الرحمن.

وتابع: عليهم أن يوفّروا الأمن للحجاج ولكن لا يجب أن يجعلوا الأجواء أمنية، يجب أن يكون تصرّفهم مناسباً مع الحجاج.