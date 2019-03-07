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أخبار

مباحثات سوريّة إيرانية عراقية لتعزيز التعاون في مجال ربط السكك الحديدية

الأربعاء 30 شوال 1440
 
 
 
 
 
مباحثات سوريّة إيرانية عراقية لتعزيز التعاون في مجال ربط السكك الحديدية
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الوقت- بحث مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية الدكتور المهندس نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني سعيد رسولي والعراقي طالب جواد كاظم خلال اجتماع ثلاثي عقد في طهران سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية الاستيراد والتصدير بين البلدان الثلاثة.

وأعلن رسولي خلال الاجتماع أنه تمت مناقشة مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط مشيراً إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.

من جانبه نوه الفارس بالمشروع لافتاً إلى أن سوريا تدرك أهمية الربط بين البلدان الثلاثة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بينها.

إلى ذلك دعا نائب وزير الطرق الإيراني خير الله خادمي الذي حضر الاجتماع الثلاثي إلى الإسراع في البدء بتنفيذ مشروع ربط مدينتي شلمجة والبصرة والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق في آذار 2019.

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المؤسسة العامة للسكك الحديدية اجتماع ثلاثي التعاون المشترك

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