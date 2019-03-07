مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الجوف وحجة

الوقت- قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم الأربعاء خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف وحجة.
وبيّن مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 4 من المرتزقة فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في جبهة حام بمحافظة الجوف شمال اليمن.
وفي محافظة حجة قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حيران.
وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا خلال إحباط الجيش واللجان الشعبية اليمنية أمس هجوما واسعا لهم في الحماد بقطاع نجران.