العميد علي رضا صباحي فرد: أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة

الوقت- قال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء، قال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: لتعلم أمريكا وحلفاؤها في المنطقة أنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية لأننا نمتلك أسلحة سرية وفريدة.

وتابع: "إذا كان العدو قد توقّف على بعد 200 ميل من مضيق هرمز فإن ذلك نتيجة قوة الردع التي نتمتع بها".

وأضاف: "إن العدو يدرك جيداً أن الجاهزية الحربية لإيران لا يمكن اختبارها وأن أول خطأ يرتكبه العدو سيكون آخر خطأ يقوم به".