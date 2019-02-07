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أخبار

11 أسيراً في معتقل النقب يضربون عن الطعام

الثلاثاء 28 شوال 1440
 
 
 
 
 
11 أسيراً في معتقل النقب يضربون عن الطعام
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الوقت- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 11 أسيراً في معتقل النقب يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحقهم.

ونقلت وكالة معا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقل النقب ارتفع إلى 11 أسيرا بعد دخول 3 أسرى جدد أمس الإضراب الذي أعلنه الأسرى في المعتقل منذ 17 يوماً.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى المضربين يعانون من تفاقم في أوضاعهم الصحية وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإصابتهم بأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتقل النقب إضراب

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