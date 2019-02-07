السلطة القضائية الإيرانية: إيران كشفت شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم

الوقت- أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكّنت من كشف شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم.

قال غلام حسين اسماعيلي اليوم في مؤتمر صحفي: "إن أجهزة الامن تمكنت خلال السنوات الماضية من كشف شبكة تجسس أمريكية في جميع دول العالم ووضعت معلومات هذه الشبكة في متناول الدول الصديقة ومنها الصين.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية، القضاء على تلك الشبكة، قائلاً: إن عمل تلك الشبكة انتهى ولكن الطبيعة العدائية الأمريكية لا نهاية لها حيث نظمت شبكة أخرى ولكن اجهزة الامن تمكنت في العام الماضي من الكشف عنها واعتقال مختلف عناصرها الذين كانوا يعملون في مراكز حساسة وجرى تسليمهم الى المراجع القضائية.

وأشار إلى إصدار محكمة الثورة الحكم بالسجن لمدة طويلة على جاسوسين، قائلاً: تمّ البت بملف عدد آخر من قبل النيابة العسكرية، ونظراً لطبيعة عملهم جرى المطالبة بعقوبة الإعدام لهم.