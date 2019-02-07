الإمام الخامنئي يعيّن مساعداً لهيئة الأركان ورئيساً لقوات التعبئة

الوقت- عيّن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، في حكمين منفصلين، مساعداً لهيئة الأركان ورئيساً لقوات التعبئة.
وحسب وكالة "تسنيم" فإن قائد الثورة الإسلامية عيّن في حكم، العميد محمد رضا آشتياني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مثمّناً جهود اللواء صالحي خلال فترة توليه هذا المنصب.
كذلك أصدر سماحته حكماً آخر عيّن بموجبه العميد غلام رضا سليماني رئيساً لمنظمة قوات التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، مثمّناً جهود العميد غلام حسين غيب بور خلال فترة توليه هذا المنصب، مؤكداً ضرورة تعزيز التعبئة وثقافة المقاومة وصون القيم الثورية والتآزر مع حرس الثورة وباقي مؤسسات البلاد العسكرية والمدنية.