سلاح الجو اليمني المسيّر ينفّذ عمليات واسعة في مطار أبها

الوقت- قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فجر اليوم الثلاثاء إن سلاح الجو المسير نفّذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.
وبيّن العميد سريع أن عمليات سلاح الجو اليمني المسير أدّت إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه مطار أبها الدولي.
وتابع: إن النظام السعودي لن يتمكّن مع استمرار العمليات من إعادة الحركة للملاحة الجوية باتجاه المطارات المستهدفة.
من جهتها أكدت مراكز رصد جوية أن رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها أُجبرت على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها.