ظريف: الضغوط الأمريكية هي نتيجة هزائم أمريكا المستمرة أمام إيران

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن الضغوط الأمريكية هي نتيجة هزائم أمريكا المستمرة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال مراسم اليوم الوطني للصناعة والمعادن اليوم الاثنين قال محمد جواد ظريف في كلمة له: "تمكنا عبر الاتفاق النووي من تحقيق إنجازات مهمة في المنطقة، وقوة إيران زادت في المنطقة بحيث أدّى هذا الأمر إلى مزيد من العزلة لأمريكا على المستوى الدولي".

وتابع: قامت أمريكا بالكثير من الإجراءات لتعزيز وجودها في العراق وسوريا حتى إن جميع القوى تعهّدت بأن تسقط حكومة سوريا ولكنها لم تتمكن، وقاموا باحتجاز وزير خارجية لبنان لتحقيق أهدافهم أيضاً، هذه القضايا تشير إلى أن أمريكا استخدمت جميع الأدوات لإخضاع إيران، ولكن لم ينخفض وجود إيران في المنطقة فحسب بل بات لإيران وجود نشيط على المستوى الدولي.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى آلية انستيكس المالية، قائلاً: بالرغم من أن الأوروبيين قرروا الحدّ من المشكلات الناجمة عن العقوبات على إيران عبر تلك الآلية لكن هذه ليست ردّاً على طلب إيران من أجل تنفيذ التعهّدات من قبل الاتحاد الاوروبي إلا أنها تعتبر استراتيجية مناسبة.

وأكد ظريف أن إيران لن تستسلم أمام الضغوط، قائلاً: على العالم أن يعرف أنه لا ينبغي تهديد إيران أبداً.