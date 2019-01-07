الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ "إسرائيلية" واستشهاد أربعة مدنيين بينهم طفل

الوقت- تصدّت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية" باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل، وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

وفي تصريح لـ "سانا" ذكر مصدر عسكري أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدّت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

وأشار مراسل سانا إلى استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي حيث تلقوا العلاج اللازم.

كما تصدّت وسائط الدفاع الجوي السورية في الحادي عشر من الشهر الحالي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً منها.

يذكر أن العدو الإسرائيلي تدخل على مدى السنوات الماضية مرات عديدة لدعم أدواته الإرهابية المنهارة حيث تؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية والعدو الإسرائيلي وتنسيقهما المفضوح.