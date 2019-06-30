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  الأحد 26 شوال 1440

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أخبار

عباس موسوي: لم نرَ من الأمريكيين غير الحظر الجائر والحرب والإرهاب الاقتصادي

الأحد 26 شوال 1440
 
 
 
 
 
عباس موسوي: لم نرَ من الأمريكيين غير الحظر الجائر والحرب والإرهاب الاقتصادي
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الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بأننا لم نرَ من الأمريكيين سوى الحظر غير القانوني والحرب والإرهاب الاقتصادي.

وفي تصريح أدلى به مساء السبت ردّاً على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين خاصة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن ايران تردّ على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغط بالمقاومة ولكن يبدو أن الدبلوماسية تعني الحظر والإرهاب الاقتصادي في قاموس المسؤولين الأمريكيين !.

وتابع: إننا لم نر من الحكومة الأمريكية لغاية الآن سوى الحظر غير القانوني والحرب والإرهاب الاقتصادي لنرد على ذلك.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غرت ماركوس قد قال في تصريح له أن على إيران وقف برنامجها النووي، حسب زعمه، وأن تردّ على طلب ترامب للدبلوماسية بالدبلوماسية.

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عباس موسوي الحظر الإرهاب الاقتصادي الحرب

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