ترامب يجعل "ابن سلمان" مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

الوقت- لفت التصرّف المهين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتباه وسائل الإعلام، خلال اجتماع قمة "مجموعة العشرين" في أوساكا اليابانية.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن قمة "مجموعة العشرين" عقدت مؤخراً في أوساكا اليابانية وشارك ولي العهد السعودي الذي لا تشبه بلاده أي من الدول الصناعية، في هذه القمة بفضل دولارات النفط بالطبع.

كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد المشاركين في هذه القمة التي التقطت الكاميرات خلالها قيام ترامب بالتربيت على كتف محمد بن سلمان ومن ثم يمرّ بسرعة، عندها يقوم ابن سلمان بالنظر إلى الجانب الآخر، حيث شكّل هذا التصرف الذي يشبه ما يقوم به الأطفال أثناء اللعب، مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.