مندوب إيران في الأمم المتحدة: دول المنطقة يمكنها الحفاظ على مصالحها وأمنها أكثر من أي شخص أخر

الوقت- أكد سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن دول المنطقة يمكنها الحفاظ على مصالح وأمن المنطقة أكثر من أي شخص أخر.

وفي تصريح قال مجيد تخت روانجي: "نحن نوافق على ما قاله ترامب حول ضرورة أن يخرج من المنطقة لكننا نلاحظ من جهة أخرى أنه يرسل قوات إلى المنطقة"، مضيفاً: "إن دول المنطقة يمكنها الحفاظ على مصالح وأمن المنطقة أكثر من أي شخص آخر".

وفي معرض ردّه على سؤال حول "هل زيادة التخصيب تعني المضي نحو القنبلة الذرية؟" قال تخت روانجي: "إن إيران لم تسعَ أبداً وراء القنبلة الذرية، الكيان الصهيوني يمتلك قنبلة ذرية منذ سنوات ولكن لا يتمتع بالأمن، إن القنبلة الذرية لا توفر لأحد الأمن".

وتابع: في معاهدة "ان بي تي" يحقّ لنا التخصيب بالمستوى الذي نحن بحاجته، لا نمضي نحو القنبلة لكن سنقوم بأي عمل ضروري من أجل التنمية والتقدم العلمي في مجال التقنيات الحديثة.

وحول آلية "انستيكس" قال تخت روانجي: "إن هذه الآلية ليست كافية، وليس لدينا خطة للانسحاب من الاتفاق النووي، قلنا مراراً إذا جرى تنفيذ الجانب المصرفي وباقي جوانب الاتفاق النووي فإن إيران ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي".