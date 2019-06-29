أزمة "هواوي" تنفرج بعد هدنة واشنطن وبكين

الوقت- وافق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة من معركتهما التجارية المستمرة منذ عام والتي كلفت الشركات مليارات الدولارات، وعلى رأسها شركة "​هواوي​" تكنولوجيز.

وقال ترامب إنه سيسمح ببيع تقنيات ​الشركات الأميركية​ لشركة "هواوي" الصينية، في حين ستشتري ​بكين​ المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية.

و"هواوي" هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، لكنها تخضع لتدقيق ​شديد​ بعدما أبلغت ​الولايات المتحدة​ حلفاءها بألا يستخدموا ​تكنولوجيا​ هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة ​تجسس​ صينية.

وكان ترامب أدرج "هواوي" تكنولوجيز على ​القائمة السوداء​ للتجارة في الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، الأمر الذي حظر على الشركات الأميركية أي عمل مع "هواوي" ينطوي على نقل للعتاد أو البرمجيات أو الخدمات الفنية.

وأدى هذا الإدارج إلى حظر "​غوغل​" أي عمل مع شركة "هواوي"، وكذلك تعليق الشركات الأميركية توريد شحناتها من الرقائق المكونة لأجهزة "هواوي" المحمولة.