رقم مميز يحمل تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا

الوقت- حقق منتخب تشيلي رقمًا مميزًا، فجر اليوم السبت، بعد التغلب على كولومبيا والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وكان اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمه منتخب تشيلي لصالحه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة شهدت المشاركة الرابعة لتشيلي بركلات الترجيح في بطولة كوبا أمريكا.

ونجح زملاء ألكسيس سانشيز في حسم آخر 3 تجارب بركلات الترجيح لصالحهم، حيث إنهم تغلبوا مرتين على الأرجنتين في المباراة النهائية لكوبا أمريكا بنسختي 2015 و2016، قبل انتصار اليوم ضد كولومبيا.

أما المرة الوحيدة التي سقط خلالها منتخب تشيلي في ركلات الترجيح بكوبا أمريكا فكانت في 1999 أمام أوروجواي.