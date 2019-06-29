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  السبت 25 شوال 1440

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العثور على رجل خطفه دبا لمدة شهر في روسيا

السبت 25 شوال 1440
 
 
 
 
 
العثور على رجل خطفه دبا لمدة شهر في روسيا
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الوقت- أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه "تم العثور على رجل يشبه المومياء​ على قيد ​الحياة​ في عرين دب بعد شهر من مهاجمته وجره إلى مخبأ لتناوله.

وأشارت إلى أن "مجموعة من الصيادين الروس عثروا على الرجل بعدما وجده كلاب ​الصيد​ التابعة لهم في منطقة توفا النائية في ​روسيا​"، لافتةً إلى أنه بعدما تم نقله إلى المستشفى، اكتشف الاطباء أن عاموده الفقري مكسور".

وشرح ألكسندر، الرجل الذي عثر عليه أن " الدب حفظني كغذاء لوقت لاحق ووصلت إلى مرحلة شرب البول الخاص بي للبقاء على قيد الحياة"، موضحاً أن "الصيادين دخلوا إلى عرين الدب واعتقدوا أنني مومياء بشرية حتى أدركوا أنني حيا".

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دب دب يهاجم رجل

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