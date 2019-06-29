الرئيس الصيني لترامب: الحوار والتعاون أفضل من المواجهة

الوقت- أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن الحقيقة الأساسية التي لم تتغير رغم تغيرات الوضع الدولي تكمن في أن "الصين وأمريكا تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة".

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في مستهل لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى في مدينة أوساكا اليابانية إن "40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا أثبتت أن التعاون والحوار أفضل من الاحتكاك والمواجهة".

ويأتي هذا اللقاء في ظلّ التوتر الذي شاب العلاقات بين بكين وواشنطن بعد افتعال إدارة ترامب حرباً تجارية بفرضها رسوماً جمركية على الصادرات الصينية .

إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية صينية أن واشنطن وافقت على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية.