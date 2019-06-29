خامنئي: ورشة البحرين محاولة أمريكية عبثية

الوقت- وصف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي ورشة البحرين التطبيعية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنها "محاولة عبثية أقامها الأمريكيون بهدف تشويه سمعة الأنظمة المتعاونة مع أمريكا والصهاينة".

وفي تغريدة نشرها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال خامنئي: إن الأمريكيين هم الذين أقاموا ورشة البحرين لكنها محاولة عبثية تماماً ثمرتها الوحيدة تشويه سمعة الذين تعاونوا مع أمريكا والصهاينة في هذه العملية.

يذكر أن المنامة استضافت يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الحالي هذه الورشة التي دعت إليها الإدارة الأمريكية في إطار مساعيها لترويج مؤامرة صفقة تحت شعارات وعناوين اقتصادية وبمضمون تآمري رفضها الفلسطينيون بشدة ووصفوها بأنها إعادة إنتاج لوعد بلفور المشؤوم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وسلب حقوقهم التي أقرّتها الشرعية الدولية.