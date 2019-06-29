طهران: سنلتزم بالاتفاق النووي إذا التزم الأوروبيون بتعهداتهم

الوقت- جددت إيران التأكيد على عزمها المحافظة على التزاماتها بشأن الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها في إطاره.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم إن “إيران ستبقى في الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها” مضيفاً إنه إذا لم نتمكن من التأكد من هذا الالتزام فإن الخروج من الاتفاق النووي واتخاذ خطوات أخرى سيكونان من ضمن خيارات إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أكد أمس أن مواقف الاتحاد الأوروبي السياسية حيال الاتفاق النووي لا تكفي ويجب ترجمتها إلى خطوات عملية معتبرا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بأنه “خطوة إلى الأمام”.