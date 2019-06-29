خلال فعاليات الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة .. إصابة 50 فلسطينياً برصاص قوات الكيان الصهيوني

الوقت- أصيب 50 فلسطينياً بينهم 8 مسعفين و صحفي برصاص قوات الكيان الصهيوني، خلال الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

حيث توافد الفلسطينيون إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الشريط الحدودي شرقاً، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة وكسر الحصار والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، تحت عنوان "فليسقط مؤتمر البحرين".

كما أفاد موقع "فلسطين اليوم" أن مئات الشبان بدؤوا بالوصول قبيل أذان العصر، للتحضير للمشاركة الفاعلة في المسيرة، حيث وصلت الحافلات التي تقلّ المشاركين للمخيمات الخمسة (جباليا – غزة – البريج – خانيونس – رفح(.

كذلك انتشر جنود الكيان الصهيوني على طول الشريط الفاصل استعداداً لقمع المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن 6 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة جرّاء اعتداء قوات الكيان الصهيوني، بينهم مسعف متطوّع في الهلال الأحمر الفلسطيني بطلق ناري في الكتف.