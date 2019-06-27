لماذا لن تضحي سوريا بعلاقتها مع إيران من أجل العودة إلى الجامعة العربية؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 شوال 1440

إخترنا لكم

ورشة البحرين وتحويل التهديد إلى فرصة

ورشة البحرين وتحويل التهديد إلى فرصة الوقت- للمرّة الأولى تشهد الساحة الفلسطينية موقفاً موحداً افتدناه منذ الانتفاضة الأولى. فقد إنعكس صفقة القرن وخطواتها التنفيذية مثل مؤتمر البحرين، انعكست وحدةً فلسط

فرص نجاح ورشة البحرين الاقتصادية: لماذا تقترب من الصفر؟ الوقت- وسط مقاطعة عربية وغربية وأممية واسعة، وفي ظل احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت اليوم أولى الخطوات التنفيذية لصفقة القرن في العاصمة البحرينية المنامة.

هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟ الوقت- مرّة جديدة يحط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض.

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟ الوقت- لم یکن مستغرباً آن تعود أمريكا للتلاعب في الداخل العراقي. التوجّه الأمريكي الجديد لإعادة تجربة "الصحوات"، بدءاً من محافظة الأنبار(غرب)، وتكرار سيناريو عام 2006 يؤكد أن

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية الوقت- لقد تم اسقاط طائرة التجسس الأمريكية بالتزامن مع حدوث سلسلة من الأحداث المشبوهة التي وقعت لناقلات النفط في منطقة الخليج الفارسي، وإعلان قادة البيت الابيض عن ارسال الكثير من المعدات العسكرية إلى المنطقة، واطلاق العديد من التهديدات بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

أخبار

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

الغارديان: تملّق ترامب للسعوديين هبوط أخلاقي جديد الغارديان: تملق ترامب للسعوديين هبوط أخلاقي جديد

الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي

السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس السيد الحكيم: اية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

ظريف: الإدارة الأمريكية فشلت في إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه على إيران ظريف: الإدارة الأمريكية فشلت في إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه على إيرانن

زمرة منافقي خلق الإرهابية تهدد باغتيال اللواء سليماني زمرة منافقي خلق الارهابية تهدد باغتيال اللواء سليماني

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

الغارديان: ورشة البحرين للسلام لا تستحق إلا السخرية الغارديان: ورشة البحرين للسلام لا تستحق الا السخرية

روسيا: سياسة واشنطن حيال إيران ستؤدي إلى طريق مسدود روسيا: سياسة واشنطن حيال ايران ستؤدي الى طريق مسدود

سويسرا تمنع شركة طائرات من العمل بالسعودية والإمارات سويسرا تمنع شركة طائرات من العمل بالسعودية والإمارات

موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة تجاه إيران الوقت- أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أسف بلاده حيال تصرفات أمريكا غير المسؤولة تجاه إيران وممارسة الضغط عليها دون حدود.

إيران تعلن عزمها زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي الوقت- أعلنت إيران اليوم أنها ستزيد اعتباراً من يوم غد سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي.

المجلس الفيدرالي الروسي يقر قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية الوقت- أقرّ المجلس الفيدرالي الروسي اليوم قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية.

الوفاق: العار سيلاحق النظام البحريني لاستضافتهم مؤتمر الخيانة الوقت- أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 حول ما عُرف بورشة البحرين الرامية لبيع القضية الفلسطينية.

كوشنر: التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً الوقت- أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً، "في إشارة إلى "رفض حكومة الاحتلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين".

روحاني: هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة الأمريكية والبيت الأبيض الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به أمريكا اليوم هو هزيمة مؤكدة لها ولا أشك في هذا الأمر وإلا لا يوجد عاقل يقوم بما تقوم به أمريكا أي هناك يأس غريب يسود البيت الأبيض.

إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم رفضاً لـ "الورشة الاقتصادية" التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة "صفقة القرن" الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.

العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية الوقت-أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية أبداً.

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” إثر عملية نفذتها قوات الأمن جنوب محافظة كركوك.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كشف النقاب عن "صفقة القرن" الأمريكية.. هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية؟

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

ترامب يتعرّض للسخرية بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

العثور على سمكة ذهبية عملاقة عمرها 100 عام

لندن قلقة من الانزلاق إلى "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران

في الجلسة العلنية.. النواب الإيرانيون يرددون شعار "الموت لأمريكا"

"الاتجار بالبشر" جريمة حرب جديدة ترتكبها السعودية

"أمير قطر يزور باكستان" دبلوماسية الدوحة الجديدة لمواجهة تحالفات الأعداء

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

منصور هادي وفشله السياسي؛ المعتدون يحاولون احتلال الجنوب

اللواء رشيد: لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية

إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة

نتنياهو وعقدة تشكيل الحكومة

أصداء مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في وسائل الإعلام العربية + صور

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟

قطر تصعّد ضد السعودية.. ضبط النفس انتهى

"انهيار القرن" اقتراب موعد زوال الهيمنة الأمريكية

"ظريف ومعاهدة عدم الاعتداء" اليد الإيرانية تمتد لحلّ النزاعات الإقليمية

ما هي أبعاد أزمة التجسس الإماراتي على البحرين؟

"الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان" من المتسبب وما هي أهدافها؟

واشنطن بوست: مهزلة "صفقة القرن"...صناعة نتنياهو

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق

السيد نصر الله: القمم الثلاث فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعاً!

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

القوة الصاروخية اليمنية تقصف مطار "أبها" الدولي جنوب السعودية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

لماذا لن تضحي سوريا بعلاقتها مع إيران من أجل العودة إلى الجامعة العربية؟

الخميس 23 شوال 1440
 
 
 
 
 
لماذا لن تضحي سوريا بعلاقتها مع إيران من أجل العودة إلى الجامعة العربية؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تداول الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس بالأمر الجديد وقد تم التطرق إليه بكثرة قبل انعقاد قمة تونس في شهر آذار الماضي، وحينها ربط الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عودة سوريا للجامعة بوجود توافق لدى الدول العربية الأعضاء بقبولها موقف دمشق بشأن التسوية السياسية والعلاقة مع إيران، إلا أن سوريا كانت واضحة حينها بالنسبة لهذا الموضوع واعتبرت العودة إلى الجامعة لن تكون بهذه البساطة، ووفقاً لمزاج الدول التي علّقت عضويتها.

أما بالنسبة لموضوع إيران فقد أجاب عن طبيعة العلاقة مع طهران، القائم بالأعمال السوري في الأردن أيمن علوش، الذي صرّح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: إن سوريا لن تضحي بعلاقاتها مع إيران مقابل العودة إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وأضاف علوش: "لقد وثّقنا علاقاتنا مع إيران بعد انتصار الثورة بسبب مواقفها المشرّفة تجاه القضية الفلسطينية، وتوثّقت هذه العلاقات مع وقوف إيران مع سوريا خلال الحرب عليها".

وتساءل: "كيف يمكن أن نضحّي بمن وقف مع سوريا والعرب لمصلحة الأنظمة التي تآمرت على سوريا وتذهب إلى إقامة علاقات مع المحتل وتعتبره الصديق الصدوق، في حين تعتبر من يقف ضد هذا المحتل بالعدو".

وتابع: "حتى تستحق الجامعة العربية اسمها، لا بدّ أن تعود لثوابتها في الأمن القومي العربي ومواقفها السابقة تجاه المحتل الصهيوني. وليس المهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بل استعادة الجامعة دورها في أن تمثّل إرادة شعوبها".

وردّاً على سؤال حول تبادل السفراء بين الأردن وسوريا قريباً، قال: "لا يوجد لدى سوريا ما يمنع تبادل السفراء في أي وقت".

وتابع: "كرّر الجانب السوري بشكل مستمر ترحيب سوريا بمشاركة الأردن في إعادة الإعمار، فخير الأردن هو خير سوريا، والأردن كما فلسطين ولبنان امتداد للجغرافيا والثقافة الواحدة التي اعتدى عليها المحتلّ بسايكس بيكو ووعد بلفور".

لماذا لن تعود سوريا إلى الجامعة إلا ضمن الشروط والظروف التي تحدث عنها القائم بالأعمال السوري في الأردن وبقية المسؤولين السوريين؟.

أولاً: يجب ألا ننكر بأن لبعض الدول العربية مواقف مشرّفة تجاه سوريا، لاسيما لبنان والعراق، وجميعنا يذكر كلام وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري بالنسبة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ودفاعه عن عودتها ومطالبته بتجميد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ولكن بقية الأعضاء لا يشاطرون الدكتور جعفري عودة سوريا، والأمين العام أحمد أبو الغيط رأى حينها أن الوقت غير مناسب.

لا نعلم ماذا كان يقصد أبو الغيط بأن الوقت غير مناسب، هل ينتظر السادة الأعضاء من سيكون المنتصر في الحرب السورية وعلى هذا الأساس يقبلون أو يرفضون، ولكن وبما أن الكفّة راجحة لمصلحة الحكومة السورية التي قاتلت الإرهاب بمساعدة إيران وروسيا لن تعود بهذه البساطة حتى لو شرّع لها ابو الغيط الابواب، لن تغفر سوريا بكل بساطة للدول التي دعمت الإرهاب وساهمت في تدمير حياة السوريين.

ثانياً: سوريا ستفكّر كثيراً قبل العودة الى الجامعة العربية، لأنها ستطرح على نفسها اسئلة كثيرة قبل الإقدام على هذه الخطوة من قبيل، ما هي الأهداف المشتركة التي ستجمعها مع بقية الأعضاء، هل يمكن أن تشارك سوريا تلك الدول التي شاركت في "ورشة البحرين" وتآمرت على الشعب الفلسطيني، وأدارت ظهرها إلى قضايا الأمة.

ثالثاً: هل إيران هي من تهرول للتطبيع مع "إسرائيل"؟ أم بعض الأنظمة العربية التي تلهث لتنفيذ كل ما يطلبه منها السيد دونالد ترامب، وهي من يقطع تمويل المنظمات الفلسطينية وتساهم في تصفية القضية الفلسطينية، هل ستعود سوريا إلى الجامعة العربية، لتشهد ذبح القضية الفلسطينية، سوريا لن تفعل ذلك، وستبقى على نهج المقاومة الذي دفعت ضريبة الانتماء إليه والإيمان فيه على مدى الـ8 سنوات الماضية.

رابعاً: هذه الجامعة كانت سبباً رئيساً لما يجري في لبنان وسوريا وفلسطين والسودان واليمن، كيف يمكن أن تكون سوريا شريكة في زعزعة استقرار أشقائها العرب، وكيف يمكن لسوريا أن تنسى اجتماع الوزراء العرب لمعاقبة الإعلام السوري، بينما رأينا قبل يومين الإعلاميين الإسرائيليين يسرحون ويمرحون ويرفعون جوازات سفرهم الإسرائيلية أمام عدسات الكاميرات في البحرين، هل هذه هي الجامعة التي ستعود إليها سوريا؟.

سوريا تجاوزت الظلم والإرهاب وتقترب من إعلان نصرها على كل من ساهم في خرابها، وبالتالي المنتصر هو من يقول كلمته، وكلمة سوريا ستكون ثقيلة على أعضاء الجامعة العربية لأنها ستحمل في ثناياها آلام الشعب السوري وقصص تهجيرهم وإغلاق الأبواب في وجههم من قبل بعض الدول العربية وطرد المهاجرين السوريين من دول عربية فقط لأنهم يحملون الجنسية السورية.

ضمن هذه المعمعة كانت إيران ترسل مئات الشحنات المحملة بالنفط والأدوية ووووو....لتخفيف معاناة السوريين في أوقاتهم العصيبة، لماذا لم يفعلها العرب عندما فعلتها إيران؟، لماذا لم تستقبل الدول الخليجية طلاب العلم والمتفوقين من الجامعات السورية لإكمال دراستهم، بينما كانت إيران تستقبل المئات منهم، ضمن ظرفها الاقتصادي الصعب؟.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا الجامعة العربية مقالات الوقت علوش حسام زكي القائم بالاعمال

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة