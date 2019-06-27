ما بين الوقوف بثبات أو التسليم وبين بقاء النظام وزواله.. كيف كانت مواقف "مرسي" و"بشار الأسد" ؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 شوال 1440

إخترنا لكم

ورشة البحرين وتحويل التهديد إلى فرصة

ورشة البحرين وتحويل التهديد إلى فرصة الوقت- للمرّة الأولى تشهد الساحة الفلسطينية موقفاً موحداً افتدناه منذ الانتفاضة الأولى. فقد إنعكس صفقة القرن وخطواتها التنفيذية مثل مؤتمر البحرين، انعكست وحدةً فلسط

فرص نجاح ورشة البحرين الاقتصادية: لماذا تقترب من الصفر؟ الوقت- وسط مقاطعة عربية وغربية وأممية واسعة، وفي ظل احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت اليوم أولى الخطوات التنفيذية لصفقة القرن في العاصمة البحرينية المنامة.

هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟ الوقت- مرّة جديدة يحط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض.

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟ الوقت- لم یکن مستغرباً آن تعود أمريكا للتلاعب في الداخل العراقي. التوجّه الأمريكي الجديد لإعادة تجربة "الصحوات"، بدءاً من محافظة الأنبار(غرب)، وتكرار سيناريو عام 2006 يؤكد أن

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية الوقت- لقد تم اسقاط طائرة التجسس الأمريكية بالتزامن مع حدوث سلسلة من الأحداث المشبوهة التي وقعت لناقلات النفط في منطقة الخليج الفارسي، وإعلان قادة البيت الابيض عن ارسال الكثير من المعدات العسكرية إلى المنطقة، واطلاق العديد من التهديدات بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

أخبار

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

الغارديان: تملّق ترامب للسعوديين هبوط أخلاقي جديد الغارديان: تملق ترامب للسعوديين هبوط أخلاقي جديد

الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي

السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس السيد الحكيم: اية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

ظريف: الإدارة الأمريكية فشلت في إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه على إيران ظريف: الإدارة الأمريكية فشلت في إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه على إيرانن

زمرة منافقي خلق الإرهابية تهدد باغتيال اللواء سليماني زمرة منافقي خلق الارهابية تهدد باغتيال اللواء سليماني

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

الغارديان: ورشة البحرين للسلام لا تستحق إلا السخرية الغارديان: ورشة البحرين للسلام لا تستحق الا السخرية

روسيا: سياسة واشنطن حيال إيران ستؤدي إلى طريق مسدود روسيا: سياسة واشنطن حيال ايران ستؤدي الى طريق مسدود

سويسرا تمنع شركة طائرات من العمل بالسعودية والإمارات سويسرا تمنع شركة طائرات من العمل بالسعودية والإمارات

موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة تجاه إيران الوقت- أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أسف بلاده حيال تصرفات أمريكا غير المسؤولة تجاه إيران وممارسة الضغط عليها دون حدود.

إيران تعلن عزمها زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي الوقت- أعلنت إيران اليوم أنها ستزيد اعتباراً من يوم غد سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي.

المجلس الفيدرالي الروسي يقر قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية الوقت- أقرّ المجلس الفيدرالي الروسي اليوم قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية.

الوفاق: العار سيلاحق النظام البحريني لاستضافتهم مؤتمر الخيانة الوقت- أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 حول ما عُرف بورشة البحرين الرامية لبيع القضية الفلسطينية.

كوشنر: التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً الوقت- أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً، "في إشارة إلى "رفض حكومة الاحتلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين".

روحاني: هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة الأمريكية والبيت الأبيض الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به أمريكا اليوم هو هزيمة مؤكدة لها ولا أشك في هذا الأمر وإلا لا يوجد عاقل يقوم بما تقوم به أمريكا أي هناك يأس غريب يسود البيت الأبيض.

إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم رفضاً لـ "الورشة الاقتصادية" التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة "صفقة القرن" الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.

العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية الوقت-أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية أبداً.

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” إثر عملية نفذتها قوات الأمن جنوب محافظة كركوك.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كشف النقاب عن "صفقة القرن" الأمريكية.. هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية؟

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

ترامب يتعرّض للسخرية بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

العثور على سمكة ذهبية عملاقة عمرها 100 عام

لندن قلقة من الانزلاق إلى "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران

في الجلسة العلنية.. النواب الإيرانيون يرددون شعار "الموت لأمريكا"

"الاتجار بالبشر" جريمة حرب جديدة ترتكبها السعودية

"أمير قطر يزور باكستان" دبلوماسية الدوحة الجديدة لمواجهة تحالفات الأعداء

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

منصور هادي وفشله السياسي؛ المعتدون يحاولون احتلال الجنوب

اللواء رشيد: لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني

قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية

إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة

نتنياهو وعقدة تشكيل الحكومة

أصداء مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في وسائل الإعلام العربية + صور

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟

قطر تصعّد ضد السعودية.. ضبط النفس انتهى

"انهيار القرن" اقتراب موعد زوال الهيمنة الأمريكية

"ظريف ومعاهدة عدم الاعتداء" اليد الإيرانية تمتد لحلّ النزاعات الإقليمية

ما هي أبعاد أزمة التجسس الإماراتي على البحرين؟

"الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان" من المتسبب وما هي أهدافها؟

واشنطن بوست: مهزلة "صفقة القرن"...صناعة نتنياهو

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق

السيد نصر الله: القمم الثلاث فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعاً!

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

القوة الصاروخية اليمنية تقصف مطار "أبها" الدولي جنوب السعودية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ما بين الوقوف بثبات أو التسليم وبين بقاء النظام وزواله.. كيف كانت مواقف "مرسي" و"بشار الأسد" ؟

الخميس 23 شوال 1440
 
 
 
 
 
ما بين الوقوف بثبات أو التسليم وبين بقاء النظام وزواله.. كيف كانت مواقف "مرسي" و"بشار الأسد" ؟

مواضيع ذات صلة

"محمد مرسي".. وسط المحكمة تنتهي مأساة الرئيس الثوري المصري السابق

"مجتبى أماني": أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أفادت العديد من المصادر الإخبارية نقلاً عن الحكومة المصرية، بأن الرئيس المصري السابق "محمد مرسي" توفي في جلسة المحكمة بعد إصابته بنوبة قلبية، ولفتت تلك المصادر إلى أن هذه كانت نهاية هذا الرجل الذي تسبّبت سياساته الخاطئة في زوال ثورة شعبية قام بها أبناء الشعب المصري قبل عدة أعوام على نظام الرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك". 

وبالتزامن مع خروج أبناء الشعب المصري في مظاهرات شعبية عارمة لإسقاط نظام "مبارك" وتولي "مرسي" زمام الأمور في مصر، كانت هناك حركة أخرى تنشط في سوريا، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى السلطة، وإسقاط نظام الرئيس السوري "بشار الأسد" وبصرف النظر عن حقيقة أن توجهات هاتين الحركتين كانت مختلفة نسبياً، إلا أنه يبدو أنه كان هناك اختلافات واضحة بين سياسات "مرسي" و"الأسد" كرئيسين لبلدين يشهدان توترات كثيرة. وفي مقالنا هذا سوف نسلط الضوء أكثر على أبرز ثلاثة اختلافات بين "مرسي" و"بشار الأسد".

1- ثورة أو إصلاح: مقاربة ناعمة للتعامل مع رموز النظام السابق

بعد تولّي "مرسي" زمام الأمور في مصر، قام بإعطاء العديد من المناصب المهمة في الحكومة لقادة تابعين للنظام السابق، وهنا يمكن القول بأن ما فعله "مرسي" بتعيين "السيسي" قائداً للقوات المسلحة، كان بمثابة وضع الخراف عملياً مع الذئب وهنا يتبادر للأذهان السؤال التالي، لماذا فعل "مرسي" ذلك؟ يبدو بأن "مرسي" كان مثل العديد من الإخوان المسلمين، يسعى إلى الإصلاح وليس إلى الثورة. يذكر أنه كان قبل عقد من الزمان، عضواً في برلمان نظام "مبارك" السابق، لذلك، عندما نجحت الثورة، لم يتصرف وفقاً لقوانين الثورة وعملياً قام بتنفيذ متطلبات فترة "الإصلاح"، وليس فترة "الثورة".

لكن "بشار الأسد" فهم جيداً أن أولئك الذين يختلفون معه في المعارضة، يسعون إلى تغيير النظام، أي إن المعارضة لا تقتصر على شخصه، وإنما تريد تلك المعارضة تغيير النظام السوري بشكل كامل واستبدالها بحكومة تكفيرية، لذلك قرّر ألّا ينظر إليهم، ولا يتفاوض معهم حتى يتخلوا عن السلاح، ويتركوا صفوف الاحتجاجات التي تدعمها جهات أجنبية وعربية.

2. التعامل مع "إسرائيل" وأمريكا خلافاً لرأي الشعب

بعد انتصار الثورة المصرية، تدفق الكثير من أبناء الشعب المصري إلى السفارة الإسرائيلية وطالبوا عملياً بإلغاء اتفاق "كامب ديفيد" الذي وقّع عليه "السادات" نهاية الحرب بين مصر و"إسرائيل"، ولكن "مرسي" عارض مثل هذا العمل، وصرّح بأنه يؤيّد الحفاظ على العلاقات مع "إسرائيل"، ثم بعد ذلك أعلن التزام النظام الجديد باتفاق "كامب ديفيد". 

وهذا التوجّه أدّى إلى خلق حالة من السخط الشعبي نحو "مرسي" وذلك لأن هذا الرئيس الجديد لم يلتزم بمبادئ جماعة الإخوان المسلمين، ومبادئ الشعب المصري الرافضة للكيان الصهيوني. وعلى الرغم من قيام "مرسي" بهذه الخطوة الغريبة، لم تتخذ "إسرائيل" ولا أمريكا - اللتين رحّب بهما "مرسي" - أي إجراءات تنقذه من انقلاب الجيش عليه وإنما خذلوه، "بخلافه" تعامل "بشار الأسد" مع القضية الفلسطينية خلال الفترة السابق بكل صدق وأخلاق وكان محاطاً بحكومات دعمته بأمانة، وليس نفاقاً ولا سيما إيران وروسيا اللتين كانتا أبرز الحكومات التي تدعمه في التصدي للاضطرابات الداخلية في سوريا.

3. الخوف من أن يكون قريباً من الشيعة نظراً لوجهات نظر التكفيريين

لم يكن لدى "مرسي" علاقة جيدة مع الحركة السياسية الشيعية، لا داخل مصر ولا خارجها وعندما أتى إلى طهران للمشاركة في مؤتمر "عدم الانحياز"، دعا في بداية كلمته للخلفاء الثلاثة، وذلك لإيصال رسالة واضحة للتيارات التكفيرية في المنطقة، ولكن أولاً: عندما يكون لدى التيارات التكفيرية أنصار أقوياء مثل الرياض، فإن نظرتهم في الترحيب مبنية على تأثير الرياض في السياسة المصرية.

ثانياً: عندما يكون الاختلاف بين الشيعة والتكفيريين على حساب مصر، فإن الانضمام لأحد جانبي النزاع يعني زيادة حدّة هذا الخلاف، وليس تقليله، ولقد تحوّلت هذه القضية بين "مرسي" والشيعة إلى عداء عندما استشهد "حسن شحاته"، رجل الدين الشيعي المصري ومعلّم الأزهر، لأن مرسي لم يعاقب مرتكبي هذا الجريمة. الآن، ماذا فعل التكفيريون لدعمه وإنقاذه عندما حدث انقلاب عسكري عليه؟

خلافاً له، لم يفقد "بشار الأسد"، وهو أيضاً من العلويين السوريين، علاقاته مع إيران وحزب الله، على الرغم من كل الضغوط التي تمارسها عليه السعودية و"إسرائيل".

وفي المقابل، نرى بأن إيران وحزب الله لم يتركوه وحيداً عندما زاد التكفيريون من هجماتهم العسكرية على عدد من المحافظات السورية وإنما وقفوا بكل بسالة إلى جانبه وقدموا له الكثير من المساعدات العسكرية والمالية ليتمكّن من القضاء على تلك الجماعات الإرهابية.

الشرارة الأخيرة: إساءة استخدام السعودية لتصاعد الخلافات بين إيران وتركيا

أدّت الاضطرابات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية إلى خلق نزاع بين إيران وتركيا وذلك لأن الرئيس التركي "رجب طيب أردوعان" كانت تربطه علاقات طيبة مع قطر والإخوان المسلمين، ولهذا فإنه كان يؤكد رحيل الرئيس "بشار الاسد" وتولّي فصائل المعارضة للسلطة في سوريا، ولكن إيران ومحور المقاومة رأوا بأن السعودية هي التي كانت تدعم تلك الفصائل المعارضة التكفيرية ولهذا فلقد وقفوا إلى جانب الرئيس "بشار الاسد" وقدموا له الكثير من الدعم.

أدى الخلاف بين إيران وتركيا كقوتين إقليميتين إلى تقويض جهودهما في المنطقة، ولهذا فلقد استغلت السعودية ذلك الأمر للعب دور خبيث في الساحة المصرية، والبدء بالقيام بانقلاب عسكري على "مرسي" واستبداله بشخص يوالي النظام السعودي، وبالفعل قدّمت السعودية الكثير من الدعم للجنرال "السيسي" وساعدته على الإطاحة بـ"مرسي" وبالفعل تمكّن الجنرال "عبد الفتاح السيسي" من القيام بانقلاب عسكري على "مرسي" ووضعه وعدداً من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في السجن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انقلاب اصلاح مرسي الاسد تخاذل دعم صدق خيانة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة