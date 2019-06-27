قمة بين بوتين و ترامب غداً الجمعة في اليابان

الوقت- أعلن ممثل البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوساكا يوم الجمعة الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب وكالة رويترز سيجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي.

هذا وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران/يونيو.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيناقش قادة البلدين، قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا، بالإضافة إلى المشكلة الإيرانية.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.