السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

الوقت- انتقد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بشدة قرار الادارة الامريكية بفرض الحظر على قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي وذلك خلال لقائه بمساعد وزير الخارجية الامريكي "ديفيد شينكر".

وبحث السيد عمار الحكيم مع شينكر خلال لقائهما في مكتب الحكمة بالعاصمة بغداد آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وأكد ان منطق الحظر والحصار الاقتصادي والسياسي هو عديم الجدوى.

واضاف: ان فرض الحظر على اية الله السيد علي خامنئي، الذي لايعد رئيسا لدولة كبرى فقط بل هو قائد روحي لملايين الناس حول العالم مايؤدي الى جرح مشاعرهم وعواطفهم، كما أن ذلك لايساعد في حل الازمة.

ودعا زعيم تيار الحكمة الوطني جميع الاطراف الى تهدئة الاوضاع وطالبهم باعلان معارضتهم للحرب وذلك من خلال اجراءات ملموسة حتى تتمكن شعوب المنطقة من تحقيق تقدمها وازدهارها.