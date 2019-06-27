ظريف: الإدارة الأمريكية فشلت في إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه على إيران

الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الاجراء الامريكي الاخير بادراج اسم قائد الثورة ومنتسبي مكتب سماحته في قائمة الحظر لیس مؤشرا علی عدم اطلاع الامريكيين على المعايير الدولية بشکل کامل فحسب، بل دليل على جهلهم بقواعد العلاقات بين الدول ايضا.

وأضاف ظريف خلال تصريح صحفي حضرته قناة العالم: ان الساسة الامريكيين يجهلون الاسلام وروابط المرجعية بأتباعها، وهم بذلك لا يراعون حرية المذهب لدى المسلمين من المواطنين الامريكيين.

وتابع: واما مثل هذه الاجراءات تدل على ان الادارة الامريكية فشلت في ارهابها الاقتصادي الذي تمارسه على الشعب الايراني ولذلك هي الآن تسلك طرقا أخرى وهذا اكبر دليل على كذب ادعاءاتهم حول رغبتهم في الحوار.