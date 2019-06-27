زمرة منافقي خلق الإرهابية تهدد باغتيال اللواء سليماني

الوقت- هدد متزعم زمرة منافقي خلق الارهابية مسعود رجوي باغتيال كل من رئيس السلطة القضائية وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وقال متزعم زمرة منافقي خلق الارهابية مسعود رجوي في رسالة نُشرت مؤخرًا على موقع المنظمة الإرهابية مهدداً باغتيال كل من رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام رئيسي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني: "إنه ينبغي ضم الاثنين إلى كل من لاجوردي وصياد شيرازي اللذين اغتلناهم سابقا".

وسعت زمرة منافقي خلق الارهابية، من خلال اغتيال المسؤولين بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، إلى استهداف القدرة الإدارية للبلاد و خلق فجوة بين الشعب والحكومة، وكما يبدو أن أحد أهداف التهديد الأخير هو تخوفهم من علاقات حجة الإسلام رئيسي واللواء سليماني الوثيقة مع الشعب الايراني.