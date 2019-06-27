روسيا: سياسة واشنطن حيال إيران ستؤدي إلى طريق مسدود

الوقت- اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن السياسة التي تنتهجها واشنطن حيال إيران لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود.

وقال نيبينزيا في كلمته خلال الجلسة المخصصة لبحث الاتفاق النووي مع إيران إن أمريكا تدعو إيران إلى المفاوضات، وفي نفس الوقت تهددها باستخدام القوة، وهذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود.

من جهته، أشار مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نفس الجلسة إلى أن بروكسل تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق النووي مع إيران وتجدد أسفها على انسحاب أمريكا منه.

وندد مندوب ألمانيا في مجلس الأمن، كريستوف هويسجن، بـ "نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن"، معتبرا هذا الفعل "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن"، كما أعرب عن قلقه من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعرب مندوب فرنسا، فرنسوا ديلاتر، عن قلقه من استمرار إيران في تصدير السلاح، مشددا على ضرورة التزام طهران بالاتفاق النووي.

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا، كارين بيرس، إن إيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية، مخالفة لقرارات مجلس الأمن، مضيفة أنه على إيران أن تصبح دولة مدنية وتندمج مع محيطها.

ودعا القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إلى تفعيل نظام العقوبات ضد إيران، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الماضية.

وقال كوهين خلال الجلسة: "لا يجب أن نقف صامتين بينما تهاجم إيران ناقلات النفط في الخليج الفارسي، يجب تفعيل نظام العقوبات"​​.