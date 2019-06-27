سويسرا تمنع شركة طائرات من العمل بالسعودية والإمارات

الوقت- اعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الخميس منع شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات من العمل في السعودية والإمارات، معتبرة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجستي لقوات أجنبية.

واعتبرت الخارجية السويسرية أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية السويسرية.

كما قالت الوزارة إن الشركة لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القوانين، مضيفة أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري يضم "أدلة كافية" على أن بيلاتوس لم تكشف عن أنشطتها في دعم جيوش أجنبية حسب ما ينص عليه القانون السويسري.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة وقعت بيلاتوس في عام 2017 عقدا مع السعودية لدعم أسطول طائرات "بي.سي-21" التي يشغلها سلاح الجو السعودي.

وأمهلت السلطات السويسرية شركة "بيلاتوس" ثلاثة أشهر للخروج من السعودية والإمارات، وأعلنت أن الشركة يمكنها الاستمرار في التوريد للقوات المسلحة في قطر والأردن.

وتزداد الضغوطات الاوروبية على النظام السعودي لوقف حربه على اليمن كما طرح الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لمنع الإدارة الأمريكية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، وأقدمت دول أوروبية على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للنظام السعودي.