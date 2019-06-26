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  الأربعاء 22 شوال 1440

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موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة تجاه إيران

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أخبار

موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة تجاه إيران

الأربعاء 22 شوال 1440
 
 
 
 
 
موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة تجاه إيران
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الوقت- أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أسف بلاده حيال تصرفات أمريكا غير المسؤولة تجاه إيران وممارسة الضغط عليها دون حدود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله اليوم إن سياسة إلغاء الاتفاقات والضغط العنيف الذي تلا ذلك على الشعب الإيراني وقيادته يؤدي إلى ظهور سلسلة من المشاكل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثفت من ضغوطها على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار من العام الماضي وقامت بعد ذلك بفرض إجراءات اقتصادية جائرة عليها وهو ما ردت عليه طهران مؤخرا بتعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

من جهة ثانية قال ريابكوف إن "روسيا تنظر في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية في إيران على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة" مبيناً أن هذه المسألة قيد الدراسة.

يذكر أن الخارجية الروسية أعلنت الشهر الماضي أن موسكو ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر وإعادة توجيه المشروع في فوردو ومستعدة لمشاريع مشتركة أخرى مع إيران.

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