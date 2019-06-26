إيران تعلن عزمها زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي

الوقت- أعلنت إيران اليوم أنها ستزيد اعتباراً من يوم غد سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله إن "مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غداً حاجز الـ 300 كيلوغرام" موضحاً أن تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 7ر3 بالمئة لا يحتاج أكثر من يومين.

ولفت كمالوندي إلى أنه "لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.. وإذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده التزمت بالاتفاق النووي بعد خروج أمريكا على أساس وعود الأطراف الأوروبية لضمان المصالح الاقتصادية ومنها حل وتسوية القضايا المتعلقة بالشؤون المصرفية وبيع النفط والتي لم يتحقق أي منها عمليا لافتا إلى أنه إذا لم تتمكن إيران من الاستفادة من مصالح الاتفاق النووي فإنها ستخفض التزاماتها على مراحل.