المجلس الفيدرالي الروسي يقر قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية

الوقت- أقرّ المجلس الفيدرالي الروسي اليوم قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وقدم مشروع القانون الخاص بتعليق روسيا العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى إلى المجلس لإقراره.

وكانت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكو أكدت أن روسيا مجبرة على تعليق العمل بالمعاهدة ردّاً على الخطوة المماثلة التي قامت بها أمريكا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فيما أعلن الرئيس بوتين في شباط الماضي أن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية مشددا على أن بلاده لن تدخل في سباق تسلح.