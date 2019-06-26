الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية

الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط الأمريكية.

أشار قائد الثورة الإسلامية، اليوم الأربعاء، خلال استقبال رئيس ومسؤولي السلطة القضائية في ايران بمناسبة اسبوع السلطة القضائية وذكرى استشهاد آية الله بهشتي، إلى أن أكثر الحكومات شراً في العالم أي أمريكا التي هي المسبب في الحروب وسفك الدماء ونهب ثروات الشعوب طوال التاريخ، تقوم اليوم بتوجيه الاتهامات إلى الشعب الإيراني الشجاع لكن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام هذه الاتهامات.

كما وصف سماحته مقترح التفاوض الأمريكي بالخدعة، قائلاً: إن العدو عندما لم يتمكن من تحقيق أهدافه عبر الضغوط يقترح التفاوض مع إيران ويقول بأن الشعب الإيراني يجب أن يتقدم، بالتأكيد إن هذا الشعب سيتقدم لكن من دون أمريكا وشريطة ألّا تقترب.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية، الهدف الرئيس لأمريكا من التفاوض هو نزع سلاح الشعب وإلغاء عامل قوة إيران، قائلاً: إن الأمريكيين يخافون اليوم بشدة من عوامل قوة إيران لذلك يريدون سلب هذا السلاح والعامل من إيران عبر التفاوض.