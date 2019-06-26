الوفاق: العار سيلاحق النظام البحريني لاستضافتهم مؤتمر الخيانة

الوقت- أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 حول ما عُرف بورشة البحرين الرامية لبيع القضية الفلسطينية.

وأكدت الوفاق على أن العار سيلاحق النظام البحريني ورموزه الذين تحولوا إلى نواطير لدى الكيان الصهيوني باستضافتهم لورشة الخيانة.

كذلك شددت الوفاق على أن شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته أعلن البراءة منهم ورفضه المطلق لاختطاف البحرين لمصلحة خدمة المشروع الصهيوني الإرهابي التوسعي الاجرامي.

وأضافت: إن ورشة المنامة قد كشفت بكل تفاصيلها منذ الإعلان الأول وصولاً لكل الاستعدادات والخطوات والتحركات حتى تنفيذ الورشة بأن النظام ورموزه تعمّدوا مع سبق الإصرار والترصد أن يدوسوا على القضية وعلى كل العرب والمسلمين بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالإصرار على الإساءة لكل المقدسات والقيم والعادات والاديان ولم يعبؤوا بأحد لا بحكومات ولا بعلماء ولا بمؤسسات ولا بقوى ولا بشعوب الامة العربية والإسلامية وذهبوا لتنفيذ أكبر مما يريد الصهاينة.

كما أكدت الوفاق أن القدس وفلسطين عقيدة راسخة في عقول وقلوب البحرينيين والعرب ولن يفرّطوا في حبة تراب منها، وان صفقة القرن وورشة المنامة لن تزيد الحق إلا رسوخاً وإيماناً أكبر، وأن المطبعين والخونة فشلوا وفشلت صفقتهم وستشهد الايام هذا الفشل بمزيد من التماسك الفلسطيني والالتحام العربي والاسلامي.