كشف النقاب عن صفقة القرن الأمريكية؛ هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية ؟

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  الثلاثاء 21 شوال 1440

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هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟

هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟ الوقت- مرّة جديدة يحط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض.

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟ الوقت- لم یکن مستغرباً آن تعود أمريكا للتلاعب في الداخل العراقي. التوجّه الأمريكي الجديد لإعادة تجربة "الصحوات"، بدءاً من محافظة الأنبار(غرب)، وتكرار سيناريو عام 2006 يؤكد أن

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية الوقت- لقد تم اسقاط طائرة التجسس الأمريكية بالتزامن مع حدوث سلسلة من الأحداث المشبوهة التي وقعت لناقلات النفط في منطقة الخليج الفارسي، وإعلان قادة البيت الابيض عن ارسال الكثير من المعدات العسكرية إلى المنطقة، واطلاق العديد من التهديدات بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

طفرة فلسطينية لإسقاط "صفقة القرن".. الوحدة كلمة السرّ الوقت- تتّجه صفقة القرن لولادة ميّتة فلسطينياً. هي أيضاً كذلك لبنانيا وفي الكثير من أقطار العالمين العربي والإسلامي، لكنها للأسف لا تبدو كذلك خليجياً، وعلى وجه التحديد سعودياً، إماراتياً وبحرينياً.

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية! الوقت- بالتزامن مع ازدهار الدبلوماسية الإيرانية، واستضافة طهران للعديد من المسؤولين الأجانب هذه الأيام، أثار قصف سفينتين تجاريتين في بحر عمان مخاوف بشأن اشتعال فتيل التوترات في المنطقة.

أخبار

كوشنر: التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً

كوشنر: التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً

الوقت- أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً، "في إشارة إلى "رفض حكومة الاحتلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين".

روحاني: هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة الأمريكية والبيت الأبيض الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به أمريكا اليوم هو هزيمة مؤكدة لها ولا أشك في هذا الأمر وإلا لا يوجد عاقل يقوم بما تقوم به أمريكا أي هناك يأس غريب يسود البيت الأبيض.

إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم رفضاً لـ "الورشة الاقتصادية" التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة "صفقة القرن" الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.

العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية الوقت-أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية أبداً.

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” إثر عملية نفذتها قوات الأمن جنوب محافظة كركوك.

القوات الإسرائيلية تجدد أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية الوقت- جددت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية وسط انتشار مكثف لجنودها، وإجراءات اتخذها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان.

الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان.

لندن قلقة من الانزلاق إلى "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران الوقت- اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن لا أمريكا ولا إيران تريد الحرب، التي قد تندلع بينهما بصورة عرضية.

عباس موسوي: نرحّب بخفض التوتر في المنطقة الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران ترحّب بخفض التوتر في المنطقة ولا تسعى وراء زيادة التوتر والمشكلات.

في الجلسة العلنية.. النواب الإيرانيون يرددون شعار "الموت لأمريكا" الوقت- ردّد النواب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني شعار "الموت لأمريكا" في الجلسة العلنية اليوم الأحد.

رئيس كوريا الديمقراطية يتلقّى رسالة شخصية من ترامب الوقت- أعلنت بيونغ يانغ أن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب "ذات مضمون ممتاز".

اللواء رشيد: لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو اعتداء.

ترامب يتعرّض للسخرية بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران الوقت- تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيض من السخرية والانتقادات بسبب خطأ إملائي وقع فيه بكتابته تغريدة عن إيران صباح يوم الجمعة، بعد ساعات من تراجعه عن توجيه ضربة انتقامية ضدها.

مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في اليمن الوقت- لقي عدد من مرتزقة تحالف عدوان النظام السعودي مصرعهم بقصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية طال تجمعاتهم قبالة جيزان.

موسوي: مستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم السبت، أن إيران لن تسمح بالاعتداء على سيادتها بغض النظر عن أي قرار أمريكي.

روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية الوقت- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني إجراءات أمريكا ضد الشعب الإيراني بأنها ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية وإرهاب اقتصادي.

مقرا التنسيق الروسي والسوري: الأمم المتحدة تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الوقت- اتّهم مقرا التنسيق الروسي والسوري الأمم المتحدة بأنها تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا، الذي يقطنه حالياً 72 ألف لاجئ.

مجلس الشيوخ يطالب ترامب بإيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إلى الشرق الأوسط الوقت- طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط محذرين من أن الكونغرس لم يأذن بأي إجراء عسكري ضد إيران.

علي شمخاني: إيران ستواصل خفض التعهدات النووية الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل خفض التعهدات في الاتفاق النووي.

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي الوقت- قالت محققة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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تقارير

كشف النقاب عن صفقة القرن الأمريكية؛ هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية ؟

الثلاثاء 21 شوال 1440
 
 
 
 
 
كشف النقاب عن صفقة القرن الأمريكية؛ هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية ؟

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الوقت- خلال العامين الماضيين تسربت العديد من تفاصيل "صفقة القرن" عبر وسائل إعلام عربية وغربية وعلى لسان أكثر من مسؤول وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن هذه الصفقة ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأمريكية السابقة، وستتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين. وفي هذا السياق، تحتضن العاصمة البحرينية اليوم وغداً مؤتمرا اقتصاديا يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، تشارك فيه أوساط أعمال إقليمية ودولية، إضافة إلى وزراء خارجية بعض الدول العربية والاجنبية. يذكر أن كثيراً من الدول الاسلامية اعلنت عن مخالفتها لهذا المؤتمر واعتبروا بأن مشاركة السعودية وبعض الدول العربية في هذا المؤتمر يعد خيانة للقضية وللشعب الفلسطيني.

50 مليار دولار لتنفيذ صفقة القرن المشؤومة؛ منطق "ترامب" الاقتصادي لحل المشاكل الفلسطينية الإسرائيلية

ساعات قليلة تفصل الشرق الأوسط والعالم عن انطلاق مؤتمر المنامة الاقتصادي في العاصمة البحرينية، اليوم الثلاثاء، ليكون أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" يروج بأن المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقديم مشاريع تنموية للفلسطينيين كمقدمة لتحقيق سلام شامل مع إسرائيل، إلا أن المساعي الحقيقية للمؤتمر، ومن وجهة نظر العديد من الخبراء، فإن هذه الصفقة تمثل القضاء على حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل منحهم الأموال وتحسين ظروفهم المعيشية. ولكن معادلة السلام الاقتصادي التي تسعى واشنطن بكل قوتها ونفوذها السياسي لتطبيقها لن يكون أمرا سهلا أو واقعيا، لأن الفلسطينيين بجميع أطيافهم رغم ما بينهم من انقسام سياسي عميق، يجتمعون على رفضها ومحاربتها بكل طاقاتهم وإمكانياتهم. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم السبت الماضي، رسميا عن ملامح الخطة الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية. وكما قال مستشار البيت الأبيض "جاريد كوشنر"، في تصريحات صحفية، يوم السبت الماضي، فإن الصفقة تضمن إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

دولا اسلامية وعربية تعارض بشدة "صفقة القرن"

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط بالعاصمة البحرينية والبدأ بتنفيذ "صفقة القرن" وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن الكثير من الدول العربية والاسلامية لن تشارك في هذا المؤتمر واعتبروا مشاركة السعودية وبعض الدول في هذا المؤتمر تعد خيانة عظمى للقضية وللشعب الفلسطيني. ولفتت تلك المصادر إلى أن حركة المقاومة الإسلامية عبرت عن استهجانها إعلان بعض الدول العربية اعتزامها المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي رفضها العراق ولبنان، في وقت أكدت فيه دول المغرب والأردن ومصر أنها لم تتخذ موقفها بعد. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "خليل الحية"، إن ورشة البحرين تأتي في سياق تطبيق الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وطالب الدول العربية المعنية بمقاطعتها، ووصفها بالطعنة القاتلة للقضية الفلسطينية. وطالب "أحمد بحر" نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدول العربية والإسلامية بمقاطعة أعمال مؤتمر البحرين الاقتصادي، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. وحول عقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري، "فايز أبو عيطة"، أن أي مؤتمر عربي يشارك فيه شخصيات إسرائيلية مرفوض بالنسبة لنا؛ سواء كانت لها علاقة بصفقة القرن أم ليس له علاقة. وفي لبنان، قال رئيس البرلمان "نبيه بري" إن المؤتمر الدولي المزمع عقده في البحرين هو بمثابة رشوة لدول المنطقة كي تقبل بخطة السلام الأمريكية. وأضاف "بري" أن لبنان يلتزم بالموقف الفلسطيني، ويقف أيضا في وجه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط والخليج وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية "أحمد الصحاف" إن العراق لن يشارك في مؤتمر المنامة المقرر انعقاده في البحرين نهاية الشهر الجاري والمتعلق بالقضية الفلسطينية وقال "الصحاف" إن هذا الموقف هو تأكيد لموقف العراق السابق والثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين. وفي مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين، نظم الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان اعتصاما رفضا لمؤتمر البحرين الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية. وألقيت كلمات باسم اللجان الشعبية الفلسطينية، والاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين نددت بمؤتمر البحرين، ودعت إلى مواجهة "صفقة القرن". كما شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وصور وبعلبك اعتصامات شعبية رافضة لمؤتمر البحرين بدعوة من منظمة التحرير.

الخيانة العظمة السعودية والإماراتية للقضية الفلسطينية والقبول بالهيمنة الأمريكية

لم تلق تحذيرات الفلسطينيين آذاناً صاغية لدى دولا مثل السعودية والإمارات اللتان كانتا من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في مؤتمر المنامة ولقد بررت الرياض مشاركتها بأنها استمرار لمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، على الرغم من مقاطعة الفلسطينيين أنفسهم لهذا المؤتمر. وأما الإمارات فقد رحبت هي الأخرى بالمؤتمر، وأكدت مشاركتها من منطلق موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علماً أن ما تم تسريبه من "صفقة القرن" حتى الآن يخلو من إقامة دولة فلسطينية كما تنص عليه المبادرة العربية للسلام وحول هذا السياق، أعرب العديد من المراقبين السياسيين بأن إن الذين يقولون بأن مؤتمر البحرين يقتصر على مناقشة الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن" ولا سيما السعودية والامارات، فإنهم يُمارسون أبشع أنواع الكذب والتضليل، فالهدف الحقيقي من هذا المُؤتمر سياسي بالدرجة الأُولى يتمثل في توفير منصة للتطبيع الرسمي بين دول خليجية كالسعودية والإمارات على وجه التحديد، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. واضاف اولئك المراقبين إلى أنه من يقفون خلف هذه المؤامرة يطعنون الأمة العربية بخنجر مسموم في الظهر مرتين، الاولى عندما يُشرعون التطبيعين السياسي والاقتصادي مع الإسرائيليين، والثانية عندما يُوظفون الأموال العربية لتمويل هذه المؤامرة لبيع القضية الفلسطينية بأبخس الأثمان.

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صفقة القرن مؤامرة بيع القضية الفلسطينية خيانة رفض

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