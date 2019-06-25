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  الثلاثاء 21 شوال 1440

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أخبار

روحاني: هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة الأمريكية والبيت الأبيض

الثلاثاء 21 شوال 1440
 
 
 
 
 
روحاني: هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة الأمريكية والبيت الأبيض
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الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به أمريكا اليوم هو هزيمة مؤكدة لها ولا أشك في هذا الأمر وإلا لا يوجد عاقل يقوم بما تقوم به أمريكا أي هناك يأس غريب يسود البيت الأبيض.

أشار الرئيس حسن روحاني في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام جمع من مديري النظام الصحي إلى الحظر الأمريكي على إيران، قائلاً: إن ما تقوم به أمريكا ليس حظراً بل عملاً معادياً للبشرية وحقوق الإنسان.

وتابع: لحسن الحظ أن الأعمال التي تقوم بها اليوم أمريكا تعني الهزيمة المؤكدة لها ولا أشك في هذا الأمر وإلا لا يقوم أي شخص عاقل بما تقوم به أمريكا أي إن هناك حالة من اليأس الغريب سادت على السلطة الحاكمة والبيت الأبيض.

وأضاف: أصابهم اليأس لأنهم لا يحققون نتيجة من أي عمل يقومون به فكانوا يتوقعون أن تنهار البلاد خلال شهرين او ثلاثة أشهر.

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حسن روحاني أمريكا هزيمة يأس البيت الأبيض

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