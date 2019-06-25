إضراب شامل ووقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الوقت- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم رفضاً لـ "الورشة الاقتصادية" التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة "صفقة القرن" الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.

وذكرت وكالة وفا أن مدن رام الله ونابلس وطوباس وبيت لحم والخليل وأريحا بالضفة الغربية ستشهد لليوم الثاني على التوالي مسيرات ووقفات احتجاجية رفضاً لما تسمى "صفقة القرن" ومشاركة بعض الأنظمة العربية في ورشة البحرين وتأكيداً على أن حلّ القضية الفلسطينية يتمثّل بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تباع ولا تخضع للابتزاز والمساومة.

كما يشهد قطاع غزة المحاصر إضراباً شاملاً تنديداً بورشة البحرين ورفضا لأي مخرجات ستصدر عنها وعددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة وسط القطاع وفي رفح وخان يونس جنوبه.

وكانت المدن والبلدات الفلسطينية شهدت أمس وقفات احتجاجية تأكيداً على التمسك بتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم ورفض "صفقة القرن" وورشة البحرين التي تنطلق أعمالها اليوم وتستمر على مدى يومين والمطالبة بإلغائها.