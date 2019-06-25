العميد أمير حاتمي: إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية

الوقت-أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية أبداً.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء قال العميد أمير حاتمي: إن أعداء إيران الإسلامية هم عاجزون اليوم عن أي تحرّك عسكري وذلك نتيجة معرفتهم التامة بالقدرة الدفاعية لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن هذا العجز هو بسبب الدعم الدفاعي القوي المنبثق عن مقاومة الشباب الشهداء والمدافعين عن المقدسات.

ولفت العميد حاتمي إلى اسقاط الدفاعات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية طائرة تجسس أمريكية مسيرة في مياه الخليج الفارسي، قائلاً: إن هذا الإجراء من قبل الدفاع الجوي في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة أثار الفخر والعزة لدى الإيرانيين، وأثبت أن نظام الجمهورية الإسلامية لن يتهاون أبداً في حماية مصالحه الوطنية.