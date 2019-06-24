"Raspberry Pi Foundation" تطلق حاسوبها الجديد "Pi 4"

الوقت- أعلنت مؤسسة "​Raspberry​ Pi Foundation" المطورة للحواسيب الصغيرة ومنخفضة الثمن عن إطلاق الجيل الجديد من سلسلتها، وكشفت بذلك عن "Raspberry Pi 4" الذي يأتي بمواصفات أعلى من سابقيه خاصة على مستوى الرام ومنافذ الاتصال، لكنه يستمر مع سعره المنخفض الذي يعتبر متناول الجميع.

ويأتي الجهاز مع معالج رباعي النواة بتردد 1.5 جيغا هرتز ومعمارية "ARM Cortex-A72" بتقنية 64 بت، وبجانبه خيارات من ذاكرة الرام بسعة 1 ​جيغا بايت​، 2 جيغا بايت، و4 جيغا بايت من نوع "LPDDR4 SDRAM".

كما يدعم الجهاز الجديد خط إنترنت من نوع "Gigabit Ethernet"، ويُضيف تقنية الاتصال اللاسلكي "802.11ac"، و​بلوتوث​ 5.0.

ويمتلك الجهاز أيضًا منفذي اتصال "USB 3.0" ومنفذي "USB 2.0"، ومنفذ مزدوج لدعم الشاشة بدقة تصل حتى "4K"، مع تقنيات "VideoCore VI" ودعم "OpenGL ES 3.x"، وتم تحويل منفذ الطاقة من "USB micro-B" إلى "USB-C". ويضيف الجهاز دعم لجميع منتجات الشركة الأخرى في نفس الوقت.