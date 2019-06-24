الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان.

وفي مؤتمر صحافي قال مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون إن: "قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصراً لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية"، وأضاف أنه "يمكن القول إن قمة العشرين لن تكون مكاناً لمناقشة مسألة هونغ كونغ، فشؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل"، مذكراً أن "المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين".

كلام زانغ جاء ردّاً على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة موضوع التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء قمة G20، حيث اتفق الزعيمان على عقد محادثات ثنائية حول الحرب التجارية بين بلديهما.

من جهته صرّح ترامب بأنه يفهم أسباب التظاهرات، ويأمل في أن يتمكّن المحتجون من "حل المسألة مع الصين".

يذكر أن المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هزّتها تظاهرات حاشدة هذا الشهر، للمطالبة بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين.