عباس موسوي: نرحّب بخفض التوتر في المنطقة

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران ترحّب بخفض التوتر في المنطقة ولا تسعى وراء زيادة التوتر والمشكلات.

أشار السيد عباس موسوي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن الزيارات والمبادرات الدبلوماسية من قبل إيران وبعض الدول الإقليمية وغير الإقليمية "مستمرة" من أجل خفض التوتر.

وتابع: نحن نرحّب بخفض التوتر في المنطقة ولا نسعى وراء زيادة التوتر والمشاكلات.

ولفت موسوي إلى أن إيران وعقب انتهاك الطائرة الأمريكية المسيرة الأجواء الإيرانية قامت ببعض الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ومن بين تلك الإجراءات إرسال رسالة إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار هذه المتابعات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بقاء الاتفاق النووي مرتبط بتنفيذ التعهدات من قبل جميع أطراف هذا الاتفاق.

كما اعتبر موسوي أسلوب البريطانيين خاصة في الزيارة الأخيرة أسلوب "غير بنّاء"، قائلاً: لسنا راضين عن التصريحات التي أطلقها مساعد وزير الخارجية البريطاني عقب لقاء عراقجي (مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية)، أن تماهي بريطانيا مع سياسات أمريكا أمر غير مقبول بالنسبة لإيران.