البيان الأمني لـ"عادل عبد المهدي".. بغداد توجّه الإنذار الأخير لأمريكا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 20 شوال 1440

إخترنا لكم

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟ الوقت- لم یکن مستغرباً آن تعود أمريكا للتلاعب في الداخل العراقي. التوجّه الأمريكي الجديد لإعادة تجربة "الصحوات"، بدءاً من محافظة الأنبار(غرب)، وتكرار سيناريو عام 2006 يؤكد أن

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية الوقت- لقد تم اسقاط طائرة التجسس الأمريكية بالتزامن مع حدوث سلسلة من الأحداث المشبوهة التي وقعت لناقلات النفط في منطقة الخليج الفارسي، وإعلان قادة البيت الابيض عن ارسال الكثير من المعدات العسكرية إلى المنطقة، واطلاق العديد من التهديدات بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

طفرة فلسطينية لإسقاط "صفقة القرن".. الوحدة كلمة السرّ الوقت- تتّجه صفقة القرن لولادة ميّتة فلسطينياً. هي أيضاً كذلك لبنانيا وفي الكثير من أقطار العالمين العربي والإسلامي، لكنها للأسف لا تبدو كذلك خليجياً، وعلى وجه التحديد سعودياً، إماراتياً وبحرينياً.

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية! الوقت- بالتزامن مع ازدهار الدبلوماسية الإيرانية، واستضافة طهران للعديد من المسؤولين الأجانب هذه الأيام، أثار قصف سفينتين تجاريتين في بحر عمان مخاوف بشأن اشتعال فتيل التوترات في المنطقة.

رئيس الوزراء الياباني يزور إيران.. ما هي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟ الوقت- إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووية، ورفع العقوبات والتعويض عن الخسائر التي تكبدتها طهران نتيجة الانسحاب الأحادي لأمريكا من تلك الاتفاقية، تعتبر من أبرز الشروط المسبقة لإيران لإعادة تنشيط إطار التفاوض بينها وبين واشنطن.

أخبار

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” إثر عملية نفذتها قوات الأمن جنوب محافظة كركوك.

القوات الإسرائيلية تجدد أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية الوقت- جددت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية وسط انتشار مكثف لجنودها، وإجراءات اتخذها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان.

الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان.

لندن قلقة من الانزلاق إلى "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران الوقت- اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن لا أمريكا ولا إيران تريد الحرب، التي قد تندلع بينهما بصورة عرضية.

عباس موسوي: نرحّب بخفض التوتر في المنطقة الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران ترحّب بخفض التوتر في المنطقة ولا تسعى وراء زيادة التوتر والمشكلات.

في الجلسة العلنية.. النواب الإيرانيون يرددون شعار "الموت لأمريكا" الوقت- ردّد النواب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني شعار "الموت لأمريكا" في الجلسة العلنية اليوم الأحد.

رئيس كوريا الديمقراطية يتلقّى رسالة شخصية من ترامب الوقت- أعلنت بيونغ يانغ أن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب "ذات مضمون ممتاز".

اللواء رشيد: لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو اعتداء.

ترامب يتعرّض للسخرية بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران الوقت- تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيض من السخرية والانتقادات بسبب خطأ إملائي وقع فيه بكتابته تغريدة عن إيران صباح يوم الجمعة، بعد ساعات من تراجعه عن توجيه ضربة انتقامية ضدها.

مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في اليمن الوقت- لقي عدد من مرتزقة تحالف عدوان النظام السعودي مصرعهم بقصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية طال تجمعاتهم قبالة جيزان.

موسوي: مستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم السبت، أن إيران لن تسمح بالاعتداء على سيادتها بغض النظر عن أي قرار أمريكي.

روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية الوقت- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني إجراءات أمريكا ضد الشعب الإيراني بأنها ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية وإرهاب اقتصادي.

مقرا التنسيق الروسي والسوري: الأمم المتحدة تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الوقت- اتّهم مقرا التنسيق الروسي والسوري الأمم المتحدة بأنها تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا، الذي يقطنه حالياً 72 ألف لاجئ.

مجلس الشيوخ يطالب ترامب بإيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إلى الشرق الأوسط الوقت- طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط محذرين من أن الكونغرس لم يأذن بأي إجراء عسكري ضد إيران.

علي شمخاني: إيران ستواصل خفض التعهدات النووية الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل خفض التعهدات في الاتفاق النووي.

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي الوقت- قالت محققة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بكين: واشنطن تفتح الباب أمام كل الشرور في العالم الوقت- حذّرت بكين، الثلاثاء من أن إعلان واشنطن نشر 1000 جندي في الشرق الأوسط من شأنه فتح الباب أمام كل الشرور في العالم.

"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوقت- أكد وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" أنه على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأنه يجب أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة سوريا بإعادة الإعمار.

روحاني: الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكنّ محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل الوقت- أشار رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني إلى أن إيران تشهد كل يوم إنجازاً جديداً رغم الضغوط التي تمارس عليها واضاف ان الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل .

"مجتبى أماني": أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر الوقت- أشار الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر "مجتبى أماني" إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائلاً: إن أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصين تعلن أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

عباس موسوي: نرحّب بخفض التوتر في المنطقة

لندن قلقة من الانزلاق إلى "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران

القوات الإسرائيلية تجدد أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية

"الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان" من المتسبب وما هي أهدافها؟

"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

علي شمخاني: إيران ستواصل خفض التعهدات النووية

مقرا التنسيق الروسي والسوري: الأمم المتحدة تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول

عن ماذا تبحث سوريا في زيارتها إلى الصين وماذا تريد بكين من دمشق؟

"محمد مرسي".. وسط المحكمة تنتهي مأساة الرئيس الثوري المصري السابق

الصحافة العالمية تكشف ضرورة محاسبة ابن سلمان بعد سقوط ورقة التوت عن مقتل خاشقجي

الحريات الدينية خارج أسوار المملكة السعودية

رئيس كوريا الديمقراطية يتلقّى رسالة شخصية من ترامب

موسوي: مستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

مورينو بديلاً لانريكي في المنتخب الاسباني

أمير الكويت في بغداد.. السعي وراء تخفيف التوترات في المنطقة

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟

قمم مكّة: هل باتت القبلة الثانية مكاناً للتآمر على القبلة الأولى؟

رئيس الوزراء الياباني يزور إيران.. ما هي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟

ما هي أبعاد أزمة التجسس الإماراتي على البحرين؟

"ناشيونال إنترست": عصر الهيمنة والقوة الأمريكية في العالم يقترب من نهايته

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

تقارير أممية حول تأثير الحرب على الاقتصاد اليمني.. هل سيظل الاقتصاد اليمني يعيش في أزمة خانقة أم إنه سيتعافى؟

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

إيران تردّ على ماكرون وتعتبر تصريحات ترامب غير مهمة ولا تستحق الرد

فيسك: الدليل الذي أخفوه عنّا حول “هجوم دوما الكيميائي” المزعوم

مقتل 17 سائحاَ من جنسيات مختلفة في دبي

الاعتصام يتحوّل إلى إضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

البيان الأمني لـ"عادل عبد المهدي".. بغداد توجّه الإنذار الأخير لأمريكا

الأحد 19 شوال 1440
 
 
 
 
 
البيان الأمني لـ"عادل عبد المهدي".. بغداد توجّه الإنذار الأخير لأمريكا

مواضيع ذات صلة

محلل عراقي لـ"الوقت": تجربة عادل عبد المهدي ستكون جديدة...وعلى القوى الإقليمية التنافس لتقديم الدعم للعراق

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أصدر المكتب الإعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي، "عادل عبد المهدي"، قبل عدة أيام بياناً يمنع بموجبه كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية من التحرّك دون إذن الحكومة العراقية، وكذلك منع جميع القوات العسكرية العراقية أو غير العراقية من العمل خارج إطار القوات المسلحة وذلك بعدما بدأ المشهد العام العراقي يتجه نحو مزيد من التعقيدات الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد تصاعد الهجمات المتفرقة ضد القواعد العسكرية والشركات النفطية في البلاد في وقتٍ ازدادت الهجمات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد، ولقد أفرز هذا الواقع الكثير من المظاهر والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقّق على داعش، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، من إنهاء كل المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تؤكد على أربعة مجالات رئيسة في ظل الأوضاع الجديدة التي يعيش فيها البلد:

1- يحظر التحرّك والتنقل على جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية من دون إذن وموافقة من الحكومة العراقية.

2- يحظر وجود أي بلد من المنطقة وخارجها على أراضي العراق وممارسة أنشطة ضد بعضها البعض، سواء أكانت ضد الدول المجاورة أم القوات الأجنبية المتمركزة في العراق، من دون موافقة من الحكومة العراقية.

3. تحظر جميع أنشطة أي قوات مسلحة عراقية وغير عراقية تعمل خارج إطار القوات المسلحة العراقية وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

4. لا يحق لأي قوات مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تنقل وتُقصي وتستبعد، بأي حال من الأحوال، من دون معرفة وموافقة القوات المسلحة العراقية والقائد الأعلى.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي أسباب ودوافع بغداد من إصدار هذا البيان؟، وهنا يمكن القول بأن أحد أبرز الأسباب التي أدّت إلى إصدار مثل هذا البيان، يتمثّل في النهج العملي الجديد لبغداد، فبعد هزيمة جماعة "داعش" الإرهابية، بذل القادة العراقيون الكثير من الجهود لإخراج جميع القوى الأجنبية من الأراضي العراقية ولا سيما القوات الأمريكية التي ترفض الامتثال للقرارات العراقية والانسحاب طوعاً من أراضي العراق.

أمريكا ضيف غير مرحّب به في العراق

لقد حمل البيان الاستثنائي لرئيس الوزراء العراقي العديد من الرسائل الضمنية، فمن جهة حدد الجهات العسكرية المعترف بها من قبل الحكومة المركزية العراقية، المتمثلة بالجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة الكردية، كذلك أقرّ بأن العراق صار في مرحلة جديدة، ولم يعد بحاجة ماسة لمساهمة الأصدقاء والحلفاء. لكن أبرز إشارة وجهتها الحكومة العراقية كانت للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق، فقد شدد البيان على منع أي قوة عسكرية داخل الأراضي العراقية من توجيه ضربة عسكرية ضد أي دولة من دول الجوار وبعدم التعرّض لأي وجود أجنبي داخل العراق، من دون اتفاق مع الحكومة المركزية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي في ذلك البيان، قائلاً: "نعلم أن التطبيق الناجح قد يتطلّب بعض الوقت، فالتعقيدات والحساسيات كثيرة والأطراف متعددة والخروقات غير قليلة، لكننا بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الإيجابية لمن سبقنا في المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة، ومن جهة أخرى في تجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق النقاط أعلاه ويديم المعركة ضد الإرهاب وداعش، ويحقق أمن العراق وشعبه واستقلاله ويؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي كل المجالات".

إنذار عراقي لأمريكا لعدم التدخل في الشؤون العسكرية الداخلية وتجهيز القبائل

هناك مسألة أخرى كانت مصدر قلق للحكومة العراقية في الأشهر الأخيرة وهي تتعلق بالأنشطة السرية للأمريكيين لتزويد العشائر السنية في محافظتي الموصل ونينوى بالكثير من الأموال والأسلحة وعلى الرغم من أن هذه الخطة يتم تنفيذها رسمياً من قبل حكومة "عادل عبد المهدي" في محافظة نينوى لتجهيز 50 قرية على طول حدود محافظة نينوى العراقية مع سوريا، يخطط الأمريكيون أيضاً لتقديم الكثير من الأموال لمجموعة من القبائل السنية لكسب ولائهم واستخدامهم وقت الضرورة.

وحول هذا السياق، يمكن القول بأن أمريكا تنوي إنشاء قوة سنية لمواجهة القوى البشعة المتمثلة بقوات الحشد الشعبي والاستعانة بها لاستخدامها وقت الحاجة لتحقيق بعض الأهداف الأمريكية ولقد أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن أمريكا أنشأت ونظّمت قوة شبه عسكرية من القبائل السنية القبلية التي تسمى "صحوات" في عام 2007 لمواجهة القوات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

عدم تحويل العراق إلى أرض خصبة للعداء الأمريكي ضد إيران

لقد تمثّل جانب مهم  آخر في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، بمسألة سوء استخدام أمريكا للأراضي العراقية لتنفيذ إجراءات معادية لإيران.

في الحقيقة وعلى مدى الأشهر الماضية، تم طرح قضية إمكانية استخدام أمريكا للعمق الاستراتيجي للأراضي العراقية لفرض الكثير من الضغوط على إيران وهذا الأمر أصبح مصدر قلق للحكومة العراقية التي تفرض جميع هذه الممارسات العدائية، ولهذا فلقد عالج بيان رئيس الوزراء العراقي هذه القضية بصراحة، وقال إنه لا يحق لأي قوة أجنبية دون إذن من الحكومة المركزية في العراق المشاركة في نشاط عسكري أو عمل سياسي في العراق ضد دولة مجاورة وهذا المحور ركّز بشكل خاص على معارضة الحكومة المركزية للعراق على الأعمال العدائية الأمريكية التي تقوم بها واشنطن داخل الأراضي العراقية ضد إيران.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بيان عراقي رئيس الوزراء تحذيرات طرد انسحاب قرارات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة