رئيس كوريا الديمقراطية يتلقّى رسالة شخصية من ترامب

الوقت- أعلنت بيونغ يانغ أن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب "ذات مضمون ممتاز".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن الرئيس كيم "سيدرس بعناية محتوى الرسالة المهم" التي أعرب بعد قراءتها عن "ارتياحه من مضمونها الممتاز".

وكان ترامب وصف في الـ 11 من الشهر الحالي علاقته بالرئيس الكوري الديمقراطي بأنها "جيدة جداً" على الرغم من أن آخر لقاء بينهما في فيتنام في شباط الماضي لم يفض إلى أي اتفاق بشأن المضي قدماً في قضية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.