اللواء رشيد: لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني

الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو اعتداء.

وفي كلمة له اليوم خلال زيارة ميدانية لمركز القيادة والتحكم والرادارات والمنظومات الصاروخية للقوات الجو- فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء غلام قال علي رشيد: "إن الجمهورية الإسلامية اليوم في مواجهة استراتيجية ضد تحالف أمريكا - الكيان الصهيوني – السعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وتابع: يجب على الإدارة الأمريكية أن تتجنب السلوك الخاطئ في المنطقة وأن تتصرف بمسؤولية للحفاظ على أرواح القوات الأمريكية وعدم المخاطرة بهم ففي حال وقوع اشتباك في المنطقة فلن يتمكن أي بلد من التحكم في نطاقها وتوقيتها.

وأضاف: نحن لا نسعى إلى الحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو اعتداء.

وأشار اللواء رشيد إلى أن مصير مصالح شعوب المنطقة مرتبط ببعضه البعض، لا يمكن تقسيم السلام والحرب إما أن يتحرك الجميع في مسار الاستقرار أو ستتعرض المنطقة الى فوضى وحرب نتيجة السياسات التدخلية الأمريكية وتحريض بعض الدول المعروفة، قائلاً: لمنع وقوع حرب لا تكفي التصريحات بل هناك حاجة إلى الإرادة والسلوك المناسب.