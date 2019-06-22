مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في اليمن

الوقت- لقي عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي مصرعهم بقصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية طال تجمعاتهم قبالة جيزان.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان استهدفت تجمعات لأطقم وأفراد المرتزقة شرق جبل النار قبالة جيزان بقذائف المدفعية وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهة أخرى أكد مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان خلال سيطرة وحدات من الجيش اليمني واللجان على مواقع تابعة لهم قبالة جبل قيس مضيفا إن العملية التي استمرت ساعات انتهت بالسيطرة على إحدى التباب.

وفي نجران أكد مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة عدد من المرتزقة بعد إحباط زحف لهم قبالة السديس.

إلى ذلك قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية أربعة من مرتزقة العدوان في محافظة الجوف في جبهتي الساقية وحام.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا اثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس تجمعاتهم بصاروخين من طراز “زلزال1” في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.