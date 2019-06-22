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  السبت 18 شوال 1440

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أخبار

موسوي: مستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

السبت 18 شوال 1440
 
 
 
 
 
موسوي: مستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم السبت، أن إيران لن تسمح بالاعتداء على سيادتها بغض النظر عن أي قرار أمريكي.

وفي تصريح لوكالة تسنيم أشار السيد عباس موسوي إلى مواقف ترامب من إسقاط طائرة تجسس أمريكية من قبل حرس الثورة الإسلامية، قائلاً: بغض النظر عن أي قرار يتخذوه فلن نسمح بالاعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية ومستعدون لمواجهة أي تهديد لسيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وتابع: إن قراراتنا ليست مرتبطة بقرارات أمريكا وسنواجه الاعتداء سواء أكان تهديداً أم لا.

ولفت إلى ظروف تنفيذ المرحلة الثانية من التعهدات في الاتفاق النووي، قائلاً: إن هذا الأمر مرتبط بتعهدات الطرف المقابل في الاتفاق النووي ومساعيهم لكن إذا رأينا بـأن هذه المساعي كانت مثل تصريحاتهم السابقة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخطو خطوتها الثانية بقوة.

وتابع: عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي طلب الأعضاء المتبقون في الاتفاق النووي من الإدارة الأمريكية البقاء في الاتفاق النووي، وقالوا بأنهم سيعملون بتعهداتهم بينما لم يتمكنوا طوال العام الماضي أو لم يريدوا الالتزام بتعهداتهم.

وأكد بالقول: في حال عدم مضي الأعضاء المتبقون في الاتفاق النووي بخطوة قوية وملموسة خلال المهلة المتبقية في تنفيذ التعهدات التي كان يجب أن يقوموا بها، فإن خطوة إيران ستكون خطوة قانونية في إطار الاتفاق النووي، والمادتان 26 و36 نصتا على أنه إذا لم يلتزم أحد الأطراف بتعهداته فإن الطرف المقابل يمكن أن يقوم ببعض الإجراءات ونحن قررنا العمل في إطار الاتفاق النووي.

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عباس موسوي الاعتداء قرار أمريكي

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