"مايكروسوفت" تطلق أولى مراكز بياناتها بالشرق الأوسط في الإمارات

الوقت- أطلقت شركة "مايكروسوفت" رسميا أولى مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في دبي وأبوظبي وذلك بهدف دعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة.
ووفقا لصحيفة تعد استثمارات "مايكروسوفت" في الإمارات جزءًا من استثمارات بقيمة ملياري دولار أعلنت عنها مؤخرا بهدف توسيع خدماتها المتعلقة بالحوسبة السحابية حول العالم.
وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، إن إطلاق مركزي البيانات في الدولة سيعزز عمليات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص ويضع إمكانيات تقنية كبيرة في متناول الشركات على مختلف أحجامها وترسخ مكانة الدولة مركزا عالميا لخدمات الحوسبة على مستوى العالم.