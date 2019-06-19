الصين تستعرض رؤيتها بشأن حافلات آلية تدعم شبكة "5G"

الوقت- كشفت السلطات الصينية في مدينة تشينغتشو عن حافلات تتحرك بشكل آلي وتدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس "5G".
وأطلقت شركة "Yutong Bus" الصينية حافلات كهربائية ذاتية القيادة بشكل تجريبي على الطرق في منطقة مطلفة على بحيرة لونغشي.
ويمكن لهذه الحافلات التي تسمى "Xiaoyo" التحرك بسرعات متفاوتة على الطرق آلياً دون الحاجة لتدخل عنصر بشري تحت ظروف معينة.
وتتحرك "Xiaoyo" بسرعة 20 كيلومتر في الساعة على الطرق، ويمكنها السفر لمدى يصل إلى 200 كيلومتر بشحنة واحدة من الكهرباء وبتشغيل مكيفات هواء مع استيعاب 8 ركاب.