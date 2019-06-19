روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية

الوقت- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني إجراءات أمريكا ضد الشعب الإيراني بأنها ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية وإرهاب اقتصادي.

وصف الرئيس روحاني، في تصريحه اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة، التطورات في المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الماضي بأنها كانت مهمّة جداً وأشار إلى زيارة رئيس وزراء اليابان إلى طهران والاجتماعين الإقليميين، وقال: لقد كانت لنا خلال الأسبوع الماضي محادثات مفيدة وقيّمة جداً مع رئيس وزراء اليابان في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية كما عقد اجتماعان مهمان وهما "شنغهاي" و"سيكا" في قرغيزيا وطاجيكستان.

وتابع: إنه تم خلال هذين الاجتماعين واللقاءات التي أجريت على هامشهما شرح وتبيين منطق إيران بصورة جيدة.

ولفت إلى أن أمريكا تسعى لفرض العزلة على إيران والتخويف منها وألّا تدفع أي ثمن إزاء انتهاكها للمعاهدات ومخالفاتها، مضيفاً: رغم هذه المساعي إلا أن أمريكا اليوم تدفع ثمناً باهضاً جداً إزاء مخالفاتها وما عدا دولة أو دولتين صغيرتين تؤيدان عمل أمريكا ليس هنالك أي مسؤول أو دولة ينكر صبر وحصافة وأخلاق إيران.

وأكد أن الجميع يرى بأن إيران تحلّت بالصبر الاستراتيجي والمنطق والاستدلال وأن إجراءاتها متطابقة مع القرارات الدولية وأن إجراءاتها الأخيرة لخفض تعهداتها تأتي وفقاً للاتفاق النووي والمادتين 26 و 36 منه.