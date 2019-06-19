مقرا التنسيق الروسي والسوري: الأمم المتحدة تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول

الوقت- اتّهم مقرا التنسيق الروسي والسوري الأمم المتحدة بأنها تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا، الذي يقطنه حالياً 72 ألف لاجئ.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري: "تثير قلقنا تقييمات بعض الهيئات الأممية للوضع في مخيم الهول والتي تقلل بشكل ملحوظ من نطاق الكارثة الإنسانية في المخيم".

وأشار المقران إلى أنه لم يتم حتى اليوم حلّ ولو مشكلة واحدة من تلك التي يعاني منها اللاجئون، وذلك خلافاً للوعود الأمريكية المتكررة.

وتابع البيان: "يعيش نحو 72 ألف شخص، 91% منهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول وسط ظروف فظيعة، لا سيما أن 65% منهم هم أطفال دون الـ12 عاماً".

ولفت أيضاً إلى أنه "ليس لدى معظمهم مساكن مقبولة، ويضطر الناس للعيش في خيم يدوية الصنع، ولم يتم حتى الآن تنظيم عملية إخراج النفايات من المخيم".

وحذّر من أن مثل هذه الظروف المعيشية، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة العالية ونقص الغذاء ومياه الشرب، تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية.

وأضاف البيان: "يؤدي عجز إدارة المخيم ومديريه الأمريكيين عن السيطرة على الوضع وضمان النظام والأمن داخله، إلى استمرار المعاناة ووفاة الناس".

كما دعا رئيسا مقري التنسيق الروسي والسوري القيادة الأمريكية وحلفاءها لوقف وضع حواجز مصطنعة أمام المبادرة الروسية السورية لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وبدء تقديم المساعدة للشعب السوري.